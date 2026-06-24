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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для мирных переговоров с Украиной.

    «На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

    В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    24 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»

    В полку ВСУ «Скала» за полгода произошло 26 небоевых смертей мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В штурмовом полку ВСУ «Скала», где за полгода зафиксировали более 20 небоевых смертей, новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками», пишут украинские СМИ.

    «Новобранцев в полку называли «одноразки», намекая на скорую смерть в бою», – сообщают украинские СМИ.

    Расследование журналистов установило, что за последние полгода в этом штурмовом подразделении ВСУ произошло не менее 26 небоевых смертей мобилизованных.

    По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство погибших скончались вскоре после мобилизации, уже на этапах первоначального обучения и слаживания подразделений.

    Официально причины смертей чаще всего объясняли пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. В расследовании подчеркивается, что эти случаи могли быть связаны с издевательствами и избиениями, которым подвергались новобранцы в полку «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий украинского батальона «Скала» умер в больнице после жестокого избиения сослуживцами.

    В Харьковской области на учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» тело мобилизованного одессита со сломанными ногами обнаружили мертвым возле пункта дислокации части.

    Российские силовые структуры отметили практику в 425-м штурмовом полке «Скала» с отправкой новобранцев на передовую без подготовки, избиениями отказавшихся и использованием больных в отвлекающих подразделениях.

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    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

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    23 июня 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти целенаправленно стремятся расширить зону вооруженного конфликта, пытаясь напрямую вовлечь в него Белоруссию, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова задействовать все меры для защиты главного союзника.

    По словам Лаврова, Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», – заявил министр в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии.

    Лавров также подчеркнул, что Москва готова задействовать все предусмотренные договором меры для защиты Союзного государства. По его словам, Россия обеспечит безопасность своего главного союзника в случае возникновения такой необходимости.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, сделанные в конце прошлой недели , уже расценили как ультиматум в адрес Белоруссии.

    Президент республики Александр Лукашенко допустил начало войны с НАТО при вступлении страны в конфликт.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны о серьезных последствиях попыток втягивания Белоруссии в противостояние.

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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    23 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством сообщил, что киевские силы перешли к тактике ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны из-за стремительного ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

    Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.

    «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.

    Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.

    При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    23 июня 2026, 23:32 • Новости дня
    Украина объяснила отказ Зеленского посетить конференцию в Гданьске

    Спикер МИД Украины Тихий: Зеленский не поедет в Гданьск из-за риска скандалов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от участия в июньской конференции по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы избежать возможных скандалов, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    Тихий счел решение оправданным. «Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов», – приводит его слова ТАСС,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о более эффективном проведении конференции по восстановлению Украины в Гданьске без участия Зеленского.

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что возглавит украинскую делегацию на встрече в Гданьске.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

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