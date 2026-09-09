FT сообщила о возможной замене Уиткоффа и Кушнера на главу ЦРУ в переговорах по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американские чиновники уже проинформировали европейских партнеров о возможном усилении роли главы ЦРУ в дипломатическом процессе, пишет FT. До настоящего времени ключевую роль в контактах Вашингтона с Москвой и Киевом играли Уиткофф и Кушнер. Теперь часть их функций может перейти к директору ЦРУ.

Источники газеты утверждают, что близкие к Рэтклиффу американские чиновники также обсуждали предстоящие изменения с европейской стороной. Предполагается, что глава ЦРУ получит более весомую роль в переговорах с участием посредников между Россией и Украиной.

При этом Рэтклифф, как ожидается, продолжит контакты с представителями разведывательных структур обеих стран. Окончательного решения о перестановках в переговорной команде президент США Дональд Трамп пока не принял.

По информации двух источников издания, администрация США начала рассматривать возможное изменение состава переговорщиков после того, как предыдущие дипломатические усилия не позволили добиться результата к концу февраля. После начала конфликта США и Ирана процесс был поставлен на паузу.

При этом Уиткофф может сохранить пост спецпосланника президента США и продолжить заниматься другими направлениями, включая переговоры на Ближнем Востоке.

FT также сообщила о разногласиях между Уиткоффом и Рэтклиффом относительно разграничения их полномочий. По сведениям двух собеседников газеты, между ними возник спор о том, за какие направления дипломатической работы должен отвечать каждый из них.

Белый дом и ЦРУ комментировать эту информацию изданию отказались.

Позднее FT привела позицию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, во время недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вопрос об изменении состава американской переговорной команды не обсуждался. «Песков сообщил FT, что встреча Путина с Рэтклиффом не планируется. Он добавил, что Трамп и Путин в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора не обсуждали возможные изменения в составе команды переговорщиков США», – говорится в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев с мирным предложением.

Далее американские спецпосланники прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих переговоров.

Позже Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.