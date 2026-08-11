В Калужской области открылась экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

Tекст: Дарья Григоренко

Торжественное открытие Вахты Памяти состоялось на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Экспедиция проходит в районе Зайцевой горы – стратегически важного рубежа, где сражения за контроль над Варшавским шоссе продолжались с 1942 года до весны 1943-го. Советские войска неоднократно пытались прорвать немецкую оборону на этом участке Западного фронта.

Заместитель губернатора Калужской области Александр Шляпников отметил важность работы добровольцев: «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – священный долг каждого. Именно здесь, на этих рубежах, проходили самые кровопролитные сражения. Вы собрались ради главной цели – сохранения исторической памяти и увековечения имён защитников Отечества. Огромное спасибо за ваш труд».

Проект «Фронт» стартовал у деревни Цветовка в 2014 году. За 12 лет поисковики обнаружили останки 2289 бойцов Красной Армии.

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула, что земля продолжает хранить свидетельства боев и останки погибших. На церемонии открытия отличившимся участникам вручили знаки отличия Минобороны и благодарственные письма.

«С 2014 года Поисковое движение России организует здесь экспедиции. Многое сделано, но мы каждый год, 23 августа, обещаем вернуться. Потому что работа не доделана. Наш лагерь стоит прямо на месте боя. Земля продолжает отдавать останки наших защитников», – отметила она.

Поисковые работы продлятся до 23 августа. Добровольцы займутся поиском останков защитников Отечества и установлением их имен. В программу также включены образовательные мероприятия «Школы поисковика», экскурсии и тематические встречи. Ключевым событием станет торжественное захоронение обнаруженных останков.