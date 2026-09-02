Французский бренд Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Tекст: Мария Иванова

Производитель одежды и аксессуаров планирует закрепить за собой исключительные права на марку вплоть до февраля 2035 года, передает РИА «Новости».

Соответствующая заявка на регистрацию словесного знака Hermes поступила в российское ведомство в сентябре.

Напомним, весной 2022 года ряд крупных французских брендов приостановил работу на отечественном рынке. Тогда свои бутики временно закрыли такие известные дома моды, как Louis Vuitton, Chanel и сам Hermes.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роспатент одобрил заявку итальянского люксового бренда Bottega Veneta на регистрацию товарного знака.

В марте итальянский дом Valentino направил в ведомство четыре заявки на регистрацию косметических брендов. В том же месяце французская компания Chanel оформила права на фирменный логотип и название модели сумок.