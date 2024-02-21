ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении на сайте ЦБ России говорится, что кредитная организация допускала нарушения законов и нормативные акты Банка России, а также систематически нарушала в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

QIWI Банк, согласно заявлению регулятора, участвовал в операциях с высоким риском, в том числе был вовлечен в работу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также криптообменниками.

Кроме того, риски для граждан создавались из-за того, что массово QIWI-кошельки открывали с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.

Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, учитывая проценты.

Ранее группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов.