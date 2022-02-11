Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки, надев брошь в виде весов

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по ключевой ставке брошь в виде весов.

Вероятно, украшение показывает, что резким повышением ключевой ставки регулятор стремится вернуть российскую экономику к равновесию. Украшением глава регулятора украсила лацкан черного жакета. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Ведомости».

«Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 9,5% годовых. В его основе лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив. Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились», – приводит ТАСС слова Набиуллиной.

По ее словам, наблюдаемые темпы роста экономики в текущих условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными, и высокая инфляция – это индикатор нарастающего перегрева экономики.

«Если не принимать мер по возвращению экономики на территорию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться», – отметила глава ЦБ.

Ранее Эльвира Набиуллина после повышения ключевой ставки надела брошь в виде Щелкунчика.

Набиуллина заявляла ранее, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны.

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте 2020 года – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой.

Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в 2020 году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. В сентябре того же года, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».

В июле 2021 года Набиуллина пришла на пресс-конференцию по ключевой ставке с символической брошью в виде тучки и дождя.

После резкого повышения ключевой ставки в октябре 2021 года на традиционной пресс-конференции Набиуллина появилась с брошкой в виде лука со стрелами. Предположительно, этим она хотела показать решительную готовность ЦБ побороть разогнавшуюся до 7,8% инфляцию.

По итогам заседания совет директоров ЦБ второй раз подряд повысил ключевую ставку на 1 п.п. Таким образом, она достигла рекордных с апреля 2017 года 9,5% годовых.