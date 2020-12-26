Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

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26 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...

ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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    Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

       26 декабря 2020, 13:44
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны.

    «Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», – цитирует Набиуллину агентство «РИА Новости» со ссылкой на RTVI.

    Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой.

    Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в текущем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. А в сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».

    При этом Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.

    Ранее Набиуллина заявила, что восстановительный рост экономики России в 2021 году может пойти довольно быстро при условии стабилизации ситуации с коронавирусом. Также глава ЦБ подчеркнула, что Банк России не видит «пузырей» на фондовом рынке, но регулятора беспокоит защита прав простых инвесторов.

    Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидается рост на 2,6%, рассказал главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи. По словам экономиста, в сентябре ожидался спад экономики России на 5%, а сейчас же ожидается снижение на 4%. Сангхи, пояснил, что это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления.


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