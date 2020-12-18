ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России в 2021 году

Восстановительный рост экономики России в 2021 году может пойти довольно быстро при условии стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, что устойчивое возобновление восстановительного роста произойдет весной следующего года. Опыт лета – начала осени показывает, что по мере нормализации ситуации восстановление может пойти довольно быстро», – цитирует Набиуллину ТАСС.

Также глава ЦБ подчеркнула,что Банк России не видит «пузырей» на фондовом рынке, но регулятора беспокоит защита прав простых инвесторов.

«На сегодняшний день регулятор больше обеспокоен тем, чтобы люди не брали на себя риски, которые не понимают. Защита прав розничного инвестора, когда он выходит на рынок, – это важная вещь. Здесь скорее идет речь об ограничении некоторых инструментов, на которые сейчас идут неквалифицированные инвесторы, это борьба с мисселингом, с недобросовестными продажами», – объяснила Набиуллина.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидается рост на 2,6%, рассказал главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи. По словам экономиста, в сентябре ожидался спад экономики России на 5%, а сейчас же ожидается снижение на 4%. Сангхи, пояснил, что это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления.