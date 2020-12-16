Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидается рост на 2,6%, рассказал главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи.

«Конечно, это был плохой год для всех во всем мире, но, если мы хотим найти что-то хорошее и посмотрим на цифры, мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. В сентябре мы ожидали спада экономики России на 5%, а сейчас мы ожидаем снижения на 4%. Полагаю, что третий квартал удивил экономистов в хорошем смысле, потому что он превзошел прогнозы», – передает его слова РИА «Новости».



Экономист пояснил, что это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления. «Конечно, были и новости по новым договоренностям ОПЕК+, которые стабилизировали цены на нефть. И несмотря на то, что они находятся на уровне ниже, чем до пандемии, все же ситуация гораздо лучше, чем во втором квартале», – пояснил Сангхи.



В 2021 году Всемирный банк ожидает роста экономики на 2,6%, а в 2022 году – его ускорения до 3%. «В основе этого сценария лежит условие безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины, которая повысит уверенность потребителей и компаний, что и станет драйвером роста. Другим драйвером роста в 2021 году станет экспорт, который перейдет к постепенному восстановлению вслед за мировой экономикой», – отметил Сангхи.



«Однако в случае реализации менее благоприятного сценария, который предполагает рост числа новых случаев COVID-19 по втором полугодии 2021 года, восстановление экономики может замедлиться и составить в 2021 году 0,6%, а в 2022 году – 2,8%», – прогнозирует экономист.



Также всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России. «Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики», – отметил Сангхи.



«Уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 года, до максимального значения за последние восемь лет. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года», – подчеркнул он.

Между тем, директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн в свою очередь отметил, что одним из ключевых шагов для восстановления экономики страны является масштабная вакцинация от коронавируса.

«Мы должны признать, что пандемия принесла большие человеческие потери как в мире, так и в России. Первый и ключевой эффект вакцинации – при условии ее безопасности и эффективности – это борьба с кризисом в здравоохранении и улучшение жизни многих людей, включая снятие ограничений для бизнесов и домохозяйств», – сказал Селигманн.



«Кроме того, вакцинация должна стать важной, но не единственной частью мер, принимаемых в секторе здравоохранения в целом. Однако если мы посмотрим более глобально, вакцинация – это ключевая часть пакета мер по восстановлению экономики. Здесь государству необходимо определить, на какие вызовы необходимо реагировать именно сейчас. Например, это вопросы долгосрочного роста, демографии, изменения климата, снижения углеводородных выбросов, цифровизации», – пояснил представитель Всемирного банка.

Он выделил три больших тренда: демография, климат и цифровизация, в которых российской экономике «необходимы структурные изменения, чтобы обеспечить процветающее и устойчивое будущее». «Во-первых, необходимо повышать производительность, в особенности за счет повышения конкуренции и выравнивания условий для частного и государственного секторов», – уточнил Селигманн.



«Вторая часть – это улучшение качества человеческого капитала, который является залогом долгосрочного роста. Это означает повышение стандартов и качества высшего образования для всего населения, а не только для тех, кто имеет к нему доступ. Это также значит улучшение уровня социальной защищенности: Россия тратит значительные средства на социальные программы, необходимо делать это более таргетированно. В-третьих, это меры против неинфекционных заболеваний – таких как ожирение, курение, алкоголизм», – добавил он.

«Третья часть – это борьба с изменениями климата. Европа принимает новую систему, которая предполагает повышение налогов на продукцию стран, в которых не соблюдается ряд «зеленых» стандартов. Это также повод для изменений, а также возможности для перехода на более экологичные стандарты. Сделать здесь можно многое, но действовать нужно уже сейчас», – заключил Селигманн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массовая безработица и рост бедности представляют главные риски для мировой экономики.