Еврокомиссия назвала условия перечисления Украине первого транша помощи
Для получения первого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза Киеву необходимо завершить ряд технических и процедурных этапов.
Украинским властям предстоит выполнить определенные технические условия перед получением первых средств, передает РИА «Новости». Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться Брюсселем.
«Что касается кредитного соглашения, то с украинской стороны еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов», – объяснил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Он подчеркнул, что европейская сторона обязательно проверит соблюдение всех необходимых процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала перевод первого транша Киеву в первой половине июня.
Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари сообщил о неготовности ключевых соглашений для начала финансирования.
Агентство Bloomberg узнало о дополнительных налоговых требованиях Евросоюза к украинским властям.