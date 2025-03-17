Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Юбилейный сезон проекта «Чистая Арктика» стартовал в Якутске
В Якутске стартовал пятый сезон проекта «Чистая Арктика», который открыл глава Якутии Айсен Николаев вместе с руководителем проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андреем Нагибиным.
Церемония открытия состоялась в рамках V юбилейного молодежного фестиваля «Муус устар», направленного на поддержку молодых талантов Якутии и продвижение идей добровольчества, передает ТАСС.
Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин активировали символическую зеленую кнопку, обозначив начало нового сезона. В этот день в Якутск прибыло 60 тонн металлолома, привезенного компанией «Янолово» из Усть-Янского района, что стало первым шагом в расширении охвата проекта на все 13 арктических районов Якутии.
В рамках фестиваля также прошли дискуссии о значимости волонтерства и сохранении арктических территорий. Руководитель волонтерских групп проекта Анастасия Фатерина сообщила, что в этом году проект «Чистая Арктика» планирует охватить все арктические субъекты от Карелии до Чукотки. Она отметила, что особое внимание будет уделено восстановлению памятников и старых захоронений в арктических регионах, включая мыс Челюскина.
Проект «Чистая Арктика» направлен на очистку северных территорий от отходов, накопленных за советский период. За четыре года в его экспедициях приняли участие 7,7 тыс. человек, собрав 19,8 тыс. тонн отходов и очистив 791 га земли. Среди крупных мероприятий этого года также запланирован форум «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.