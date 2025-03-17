Юбилейный сезон проекта «Чистая Арктика» стартовал в Якутске

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония открытия состоялась в рамках V юбилейного молодежного фестиваля «Муус устар», направленного на поддержку молодых талантов Якутии и продвижение идей добровольчества, передает ТАСС.

Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин активировали символическую зеленую кнопку, обозначив начало нового сезона. В этот день в Якутск прибыло 60 тонн металлолома, привезенного компанией «Янолово» из Усть-Янского района, что стало первым шагом в расширении охвата проекта на все 13 арктических районов Якутии.

В рамках фестиваля также прошли дискуссии о значимости волонтерства и сохранении арктических территорий. Руководитель волонтерских групп проекта Анастасия Фатерина сообщила, что в этом году проект «Чистая Арктика» планирует охватить все арктические субъекты от Карелии до Чукотки. Она отметила, что особое внимание будет уделено восстановлению памятников и старых захоронений в арктических регионах, включая мыс Челюскина.

Проект «Чистая Арктика» направлен на очистку северных территорий от отходов, накопленных за советский период. За четыре года в его экспедициях приняли участие 7,7 тыс. человек, собрав 19,8 тыс. тонн отходов и очистив 791 га земли. Среди крупных мероприятий этого года также запланирован форум «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.