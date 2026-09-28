Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом
Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.
«Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.
Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.
Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.