Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Морпехи Северного флота уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
Морпехи Северного флота ликвидировали пункт запуска тяжелых БПЛА в Доброполье
Расчеты реактивных «Гераней» морской пехоты Северного флота испепелили пункт управления и запуска тяжелых коптеров ВСУ в восточной части Доброполья в ДНР, сообщило Министерство обороны.
Бойцы морской пехоты Северного флота успешно поразили пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинских войск в восточной части Доброполья, передает Минобороны.
Удар наносился с использованием реактивных систем «Герань». В занятых противником строениях находились операторы беспилотников и специализированное оборудование.
Уничтожение крупного командного пункта серьезно подорвало боеспособность окруженных украинских подразделений. Теперь противник лишен возможности координировать запуски тяжелых гексакоптеров. Данный успех предотвратит воздушные удары по наступающим российским штурмовым группам на этом участке фронта.
Операторы ударных дронов группировки «Центр» продолжают ликвидацию заблокированных сил украинской армии в восточных и западных районах Доброполья.
Накануне российские военнослужащие уничтожили тяжелые беспилотные аппараты украинских войск на Добропольском направлении.
Днем ранее расчеты беспилотных систем группировки «Центр» взяли под полный контроль воздушное пространство над Добропольем.