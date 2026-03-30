  
    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Пашинян сообщил о выдвижении кандидатом в премьеры Армении
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    30 марта 2026, 10:10 • Новости дня

    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз перестал быть прежде всего экономическим проектом, главное теперь – безопасность, потому две страны Северной Европы стали рассматривать членство в ЕС как защиту от новой мировой турбулентности и непредсказуемой политики США.

    «Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание для европейских наций», – заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, пишет Politico.

    По ее словам, государства за пределами объединения все яснее понимают, что в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС дает дополнительную защиту.

    Переломным моментом называют спецоперацию на Украине, начавшуюся в 2022 году, а также курс президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году.

    Упоминаются введение тарифов на импорт, новая стратегия нацбезопасности США, обвинившая ЕС в «стирании цивилизации», и угроза Трампа силой забрать Гренландию у Дании.

    Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС, заявила глава МИД Торгердур Катрин Гуннлаугсдоттир. Она подчеркнула, что страна была бы «сильнее в более крупной группе единомышленников», для которых важны демократия, права человека и территориальная целостность, а также отметила значение оборонной и экономической безопасности.

    В Норвегии растет лагерь сторонников ЕС, о чем заявила лидер консерваторов Ине Эриксен Сёрейде, назвав союз важным элементом безопасности.

    По данным издания, для Брюсселя привлекательнее богатые демократии Северной Европы, чем более бедные претенденты с Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят, и аналогичная картина ожидается у государств в очереди, включая на Украину и Молдавию. Дипломаты опасаются появления «новых Венгрий», сомневаясь в устойчивости демократических институтов в ряде кандидатов.

    Исландия и Норвегия таких подозрений не вызывают и уже примерно на 80% согласовали свое право с нормами ЕС, отметил один из европейских чиновников. Норвегия подала заявку еще в 1992 году, но отказалась от членства на референдуме, а Исландия остановила переговоры в 2013 году из-за споров о рыболовстве и отозвала заявку в 2015 году.

    Одновременно обсуждается сближение ЕС с Канадой, а Британия после Брекзита пытается выстроить более тесное партнерство с Брюсселем без возвращения в союз.

    Издание напоминает и об оборонной статье 42.7 Договора ЕС, аналогичной статье 5 НАТО. Ее значение проявилось после удара дрона по британской базе на Кипре, который не является членом НАТО из-за позиции Турции, но входит в ЕС и рассчитывает прежде всего на европейские гарантии.

    Киев, лишенный перспектив членства в НАТО после слов Трампа, видит в вступлении в Евросоюз единственную надежную форму защиты и указывает, что армия и пограничники страны могут усилить оборону всего блока.

    Исландские власти рассматривают возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз. Лидер консервативной оппозиции Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на членство страны в ЕС из-за общих вызовов безопасности.

    29 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника

    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, не хочет следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским беспилотником. Впрочем, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.

    «Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.

    В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.

    Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

    Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 19:39 • Новости дня
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Tекст: Ольга Иванова

    Транспортная полиция заинтересовалась видео, на котором народный артист Филипп Киркоров курит в здании аэропорта Барнаула после прилета на Алтай.

    Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, Киркоров закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт на площадке «Титов Арена».

    В транспортной полиции отметили: «По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка». Пока неизвестно, когда будет вынесено решение по делу и какова сумма штрафа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.

    Филипп Киркоров связался со службами аэропорта Барнаула для оплаты штрафа за курение в неположенном месте.

    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт: Нехватка людей у ВСУ подогревает разговоры о мобилизации женщин

    @ Кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. На Украине активизировались разговоры о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.

    Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.

    В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».

    Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.

    29 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.

    29 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли удары по месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В сообщении в Max говорится: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго»».

    Как сообщили в ведомстве, ВС России поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    29 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту, что вызвало волну возмущения в социальных сетях из-за нарушения запрета на курение.

    Филипп Киркоров оказался в центре внимания после появления видео, на котором он проходит по барнаульскому аэропорту с зажженной сигаретой, сообщает Mash Siberia в МAX.

    В публикации отмечается: «Король прилетал выступать в «Титов Арене». Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя». На записи видно, как артист идет к выходу из терминала, в то время как вокруг находятся другие пассажиры.

    Пользователи Сети выразили недовольство поведением Киркорова, назвав его поступок демонстрацией «полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения». Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобное отношение артиста к окружающим неприемлемо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров выступил с серией сольных концертов на площадке Live Арена в Москве.

    В марте 2024 года Киркоров во время праздничного концерта в Москве допустил конфликт с журналистами после отказа отвечать на их вопросы.

    29 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении патриархата.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».

    В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».

    По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.

    В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.

    16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


    29 марта 2026, 20:58 • Новости дня
    Российские штурмовики подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

    Tекст: оль

    Штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские штурмовые подразделения приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается ключевым оборонительным узлом ВСУ перед Славянском, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском».

    Пушилин подчеркнул, что противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские подразделения планомерно продолжают продвижение вперед. По его словам, интенсивные бои в этом районе были ожидаемы из-за стратегической важности направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.

    30 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ спутниковых снимков показал масштабное строительство автомобильных и железных дорог в Новороссии с 2022 по 2025 год, сообщает Reuters.

    Анализ спутниковых снимков и официальных документов показал масштабное строительство транспортной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 2022 по 2025 годы. За этот период построено, отремонтировано или модернизировано несколько тысяч километров железных дорог и автомагистралей в новых российских регионах, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что Москва активно финансирует развитие транспортных и торговых маршрутов, включая возведение автодороги «Азовское кольцо» протяженностью 1400 км вокруг Азовского моря. Магистраль интегрирует трассы новых регионов с Крымом и остальной частью России.

    Строительство включает также развитие железных дорог Новороссии, ключевым проектом которой стал путь, который соединит Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области, обеспечив транспортную связность с Крымом и другими российскими регионами.

    Были модернизированы морские порты в Мариуполе и Бердянске, в том числе с проведением дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов. По словам местных докеров, движение судов с зерном и углем в Мариуполе заметно возросло в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов. Власти пообещали досрочно ввести в строй транспортный обход Мариуполя. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

    Инфографика
    В июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года были восстановлены или построены около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры. Было отремонтировано более 5,4 тыс. км автодорог. Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору.

