Эрдоган заявил о неизменном желании Турции вступить в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турецкое руководство сохраняет приверженность курсу на евроинтеграцию, передает РИА «Новости». «Несмотря на то, что до сих пор в отношении Турции время от времени применялись меры – то неоднозначные, то откровенно дискриминационные, – мы по-прежнему остаемся верными нашему предложению о вступлении», – заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, присоединение Анкары усилит возможности европейских стран. Он отметил, что поверхностная критика Турции вредит самому Евросоюзу. Политик подчеркнул, что Европа находится на историческом перепутье и должна принять решение о дальнейших отношениях.

Турецкий лидер также анонсировал саммит НАТО, который пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Из-за усложнения мировых угроз союзникам необходимо искреннее сотрудничество и справедливое распределение ответственности, добавил президент.

Напомним, Турция официально подала заявку на членство в ЕС в 1987 году. Переговоры о вступлении стартовали в 2005 году. На сегодняшний день открыты 16 из 35 переговорных глав.

