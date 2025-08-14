Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий
Город Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области попали в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия, следует из приказа министра обороны Украины Рустем Умерова и министра по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Теперь, согласно украинскому закону о «Правовом режиме военного положения», в Одессе может быть назначена городская военная администрация. Такой порядок уже действует в ряде прифронтовых городов, включая Сумы, Харьков и Николаев.
В перечень попали крупные районы области, в том числе Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие. Решение расширяет возможности по введению военного управления и усилению контроля в регионе.
Ранее в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил по-русски, что Одесса не является русским городом.
Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.