США начали перебрасывать войска в Карибский регион для борьбы с наркокартелями
Министерство обороны США приняло решение о переброске военных в южную часть Карибского моря для противодействия наркокартелям, угрожающим национальной безопасности.
Министерство обороны США перебрасывает подразделения военно-воздушных и военно-морских сил в южную часть Карибского моря для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, решение связано с необходимостью противодействовать угрозам от наркогруппировок региона, которые американские военные считают серьезной опасностью для национальной безопасности.
Один из источников Reuters заявил: «Эта операция направлена на устранение угроз национальной безопасности США, исходящих от особой категории наркотеррористических организаций в регионе».
Американские военные уже приступили к разработке конкретных мер по борьбе с наркокартелями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей. Дмитрий Медведев предложил США побороться с латиноамериканскими наркокартелями в Киеве. Администрация президента Дональда Трампа рассмотрела возможность формирования сотен военнослужащих национальной гвардии для оперативной реакции на внутренние беспорядки.