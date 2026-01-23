История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.0 комментариев
Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.9 комментариев
Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.3 комментария
По словам Слуцкого, к середине 2025 года в специальных реестрах Федеральной налоговой службы зарегистрированы более тысячи майнеров, что составляет примерно треть от общего числа предпринимателей и компаний, работающих в этой сфере, передает ТАСС. Однако процесс легализации тормозится из-за проблем с оборудованием, которое ввозилось в страну с ошибками в документах.
Как отметил лидер ЛДПР, владельцы такой техники опасаются возможной ответственности и потому не спешат заявлять о себе официально. В этой связи он напомнил о сути предлагаемой меры: «Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр».
По мнению депутата, амнистия позволит ускорить легализацию криптоиндустрии и снизит риски ухода участников рынка в нелегальный сектор из-за страха санкций за использование незарегистрированной техники.
Помимо этого, Слуцкий считает необходимым установить для действующих игроков крипторынка переходный период продолжительностью до полутора лет. Такой срок, по его словам, даст бизнесу возможность адаптироваться к новым правилам, а государству – выстроить взвешенную систему регулирования отрасли.
Отдельно глава ЛДПР указал на важность диалога между регуляторами и рынком. Он призвал Банк России и Министерство финансов РФ наладить системное взаимодействие с представителями майнингового сообщества для совместной работы над законодательством. По его оценке, это поможет регуляторам лучше понять специфику крипторынка и более точно настроить правовые механизмы его регулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы во главе с Николаем Шульгиновым внесли законопроект о штрафах за нарушение правил майнинга.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.
Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.
«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.
В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.
Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.
По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.
Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.
Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.
Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.
При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.
Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».
Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.
В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.
Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.
Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.
Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.
Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.
Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.
Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».
Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.
Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».
«Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.
Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».
Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.
Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».
Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.
Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.
Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».
Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.
Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.
До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.
А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.
Документ был подписан 18 странами, что стало известно из прямой трансляции мероприятия, передает РИА «Новости».
Помимо США, устав подписали представители Армении, Аргентины, Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, самопровозглашенного Косово, Пакистана, Парагвая, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Монголии.
Ранее президент России Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.
Российский лидер заявил, что Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.
Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.
Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
«Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.
В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.
Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.
Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП
Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.
«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.
Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.
Помощник президента России Владимир Мединский после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе о Гренландии и Дании во время ВОВ в своем Telegram-канале напомнил о «героизме» датских солдат во Второй мировой войне.
«9 апреля 1940 года в 05:15 утра немецкие войска перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант. Спустя 2 ч. 10 мин., в 07:25, датская армия получила приказ короля Кристиана X сложить оружие», – написал Мединский.
Председатель РВИО обратил внимание на то, что «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек. По его словам, позже несколько тысяч датских добровольцев из СС погибли на Восточном фронте в 1942 году.
Политик также добавил важный исторический факт о финале войны. В 1945 году датский остров Борнхольм был освобожден силами советских солдат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».
Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Гренландии не касается России и напомнил, что США уже приобретали у России Аляску и у Дании Виргинские острова.
Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.
«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.
Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.
Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.
Инициаторы драки, протестовавшие против песен, задержаны, всем четверым грозит до двух лет лишения свободы за нанесение физических и словесных оскорблений.
Выяснение отношений началось в ресторане и продолжилось затем поблизости от него, несмотря на то, что, как отмечают грузинские СМИ, рядом расположено отделение местной полиции.
В эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили исполнение в общественных местах песен на русском языке было запрещено, однако спустя годы эта регуляция перестала действовать.
Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
«Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.
Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.
«Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».
В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.
«МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.
Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.
Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».
По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.
Европейские страны и Евросоюз больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность, а фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что, по его мнению, западные спонсоры Киева заинтересованы лишь в продолжении вооруженного конфликта и не беспокоятся о судьбе самой Украины, передает РИА «Новости».
«Все, что мы сегодня услышали, подтверждает тот факт, что европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния Украины с Россией. Мечты о «стратегическом поражении» нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем «коллективный Брюссель» – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как «использованный ресурс» вместе с ее населением», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Дипломат также выразил мнение, что ради поддержания конфликта Владимир Зеленский и его соратники идут на различные провокации. Он воспользовался возможностью поблагодарить иностранных партнеров, которые осудили попытку атаки на государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года.
Полянский отметил, что техническая экспертиза украинского беспилотника, сбитого в Новгородской области, доказала, что целью атаки была именно резиденция президента России. По словам дипломата, этот случай еще раз показал террористическую сущность киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование конфликта на Украине.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.
Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки
Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».
Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.
«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.
Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.
В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.
Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.