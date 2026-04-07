Пропавшая в Хакасии школьница самостоятельно вернулась домой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Диана Тодоякова, пропавшая накануне в селе Ефремкино в Хакасии, сегодня утром самостоятельно вернулась домой, передает РИА Новости. В МВД республики сообщили, что местонахождение несовершеннолетней установлено, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с подростком беседуют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что Диана, которой 15 лет, уехала из дома на велосипеде 4 апреля и не вернулась. После этого опекуны обратились в полицию, и начались масштабные поиски. В операции участвовали сотрудники полиции из разных районов, МЧС, волонтеры, кинологи с собаками и специалисты по беспилотной авиации МВД по республике Хакасия.

В процессе поисков проверялись все возможные места, где могла находиться девочка, а также отрабатывались её социальные связи.

