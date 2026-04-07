Эксперт Бо заявил о намерении Ирана покончить с угрозами США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бо в эфире YouTube-канала сообщил, что Иран получил возможность положить конец многолетним военным угрозам со стороны США и Израиля, передает РИА «Новости». Он отметил, что нынешние действия Ирана – это не только защита, но и формирование мощного военно-промышленного комплекса.

По словам Бо, «мы видим, что население становится более сплоченным. Иранцы не просто запускают ракеты – они производят их все больше. Это своего рода система – механизм, военно-промышленный комплекс – который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне».

Эксперт подчеркнул, что время играет против США, поскольку их возможности сокращаются с каждым днем, а Иран получает дополнительные преимущества. Он также пояснил, что Дональд Трамп предоставил Ирану шанс добиться полного прекращения угроз и именно к этому, по мнению Бо, сейчас стремится Тегеран. Чем дольше, по словам эксперта, американская сторона будет затягивать процесс, тем меньше свободы для маневра у нее останется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по крупнейшим государственным объектам исламской республики.

О провале миссии США по спасению пилота и о сбитых вертолетах и самолете заявил официальный представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари.

Бывший американский чиновник Кент отметил укрепление обороноспособности Ирана и рост внутренней поддержки властей после ударов США.