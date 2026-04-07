Tекст: Ольга Иванова

Военнопленный с Украины Руслан Левчук рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не возвращаться на фронт и не воевать за Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на видео Минобороны России.

Левчук отметил: «Мы пошли на это первое боевое задание... Нас обнаружили на каком-то участке в лесу дроны. И мы стали прятаться, убегать от них. И Саня, тот проводник, говорит, убегай в ту сторону, и я убежал в другую сторону напрямую ... На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского».

Военнопленный также уточнил, что несмотря на проблемы с суставами, из-за которых ему приходится принимать обезболивающие, в территориальном центре комплектования его всё равно признали годным к службе. После этого он добровольно сдался в плен и не жалеет о своем решении, подчеркнув хорошее отношение со стороны российских военных.

