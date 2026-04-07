    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Трамп захотел собирать плату за проход по Ормузскому проливу
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    7 апреля 2026, 09:59 • Новости дня

    Пленный ВСУ отказался от обмена из-за нежелания воевать за Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Руслан Левчук, находящийся в плену у российских военных, рассказал о своем отказе от включения в списки на обмен, подчеркнув нежелание возвращаться служить на стороне Киева.

    Военнопленный с Украины Руслан Левчук рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не возвращаться на фронт и не воевать за Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на видео Минобороны России.

    Левчук отметил: «Мы пошли на это первое боевое задание... Нас обнаружили на каком-то участке в лесу дроны. И мы стали прятаться, убегать от них. И Саня, тот проводник, говорит, убегай в ту сторону, и я убежал в другую сторону напрямую ... На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского».

    Военнопленный также уточнил, что несмотря на проблемы с суставами, из-за которых ему приходится принимать обезболивающие, в территориальном центре комплектования его всё равно признали годным к службе. После этого он добровольно сдался в плен и не жалеет о своем решении, подчеркнув хорошее отношение со стороны российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 210-го штурмового полка ВСУ подозревается в начислении довольствия несуществующим военнослужащим. Украинский солдат на позициях в Запорожской области предложил застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки еды.

    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Российский штурмовик отвлек дрон на себя ради товарищей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовик группировки войск «Восток» сознательно вышел под удар тяжелого дрона «Баба-яга», чтобы сослуживец донес боекомплект и провизию, сообщил сам военнослужащий с позывным «Афоня».

    «Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.

    По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.

    Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.

    В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.

    6 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в штабе обороны республики.

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты Донецкой народной республики 5 апреля, передает ТАСС.

    В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

    В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 06:54 • Новости дня
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ усилили поставки военных грузов от стран НАТО через реку Днестр на границе с Молдавией, передает РИА «Новости».

    По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

    Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.

    6 апреля 2026, 12:43 • Новости дня
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ: были уничтожены четыре БЭК, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 011 беспилотников, 653 ЗРК, 28 725 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 308 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они поразили используемые ВСУ аэродромы, а также поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    6 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.

    Переговоры по Украине в формате Россия – США – Украина временно приостановлены, передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, сейчас сложно организовать встречу в трехстороннем формате, поскольку у Соединенных Штатов много других дел.

    «Что касается процесса переговорного – да, он пока на паузе», – заявил Песков. Он подчеркнул: «У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться».

    Песков отметил, что несмотря на паузу, контакты между странами продолжаются. Россия и Украина обмениваются мнениями с США по своим каналам. Пресс-секретарь также добавил, что украинская сторона поддерживает диалог с американцами, а Россия – по имеющимся каналам связи.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют впервые посетить Киев после 12 апреля.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля информации о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    6 апреля 2026, 13:49 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харькове на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Харькове на Украине в понедельник прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении в Telegram-канале телеканала уточняется: «Еще один взрыв прогремел в Харькове».

    Одновременно онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации зафиксировала воздушную тревогу в части Харьковской области. Ранее в этот же день о взрывах в городе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов через свой Telegram-канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв на фоне продолжавшейся около часа воздушной тревоги.

    Ранее в результате серии взрывов в Харькове объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, оказался серьезно поврежденным.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне действующей в области воздушной тревоги.

    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    6 апреля 2026, 22:32 • Новости дня
    Дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки

    Беспилотники ВС России взяли под контроль всю логистику ВСУ у Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России с помощью дронов перекрыли основные пути снабжения Вооружённых сил Украины вокруг Константиновки, что осложнило логистику противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что беспилотники Вооруженных сил России взяли под контроль логистические цепи Вооруженных сил Украины вокруг Константиновки, передают «Вести».

    По его словам, после подрыва дамб и нарушения логистики, российские силы начали окружать город, а дроны стали контролировать практически всю логистику вокруг Константиновки.

    По его словам, российские военные применяют беспилотники на оптоволокне и радиоканалах, а также используют дроны-разведчики, способные летать на больших высотах. Эти меры привели к созданию для украинских военных крайне неблагоприятных условий.

    Ранее начальник расчета беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки с позывным «Саныч» заявил о взятии под контроль российскими подразделениями существенной части Константиновки и приоритете ударов по путям снабжения противника.

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки у Константиновки и перерезали коммуникации ВСУ на этом участке фронта.

    Российские дроноводы и артиллеристы контролируют все пути к Константиновке в ДНР, а город фактически лишен логистических возможностей.

    6 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий российских подразделений на нескольких направлениях противник за сутки потерял свыше 1,2 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, в том числе западного производства.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Новодмитровки, Мирополья, Новой Слободы, Брусков и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Лозовой, Липцов, Покаляного, Александровки, Землянки и Польной.

    Потери ВСУ при этом составили более 185 военнослужащих, бронемашина и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Великой Шапковкой, Шийковкой и Боровой в Харьковской области, Красным Лиманом и Старым Караваном в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Николаевки, Пискуновки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Ленина, Новогригоровки, Сергеевки, Анновки, Нового Донбасса, Красноярского в ДНР и Райполя в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Покровского, Добропасово, Зеленой Долины в Днепропетровской области, Самойловки, Чаривного, Любицкого, Лесного, Долинки и Егоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    7 апреля 2026, 04:50 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico уличил Украину в «грязной энергетической войне»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля произошел в критический момент для глобального энергетического рынка, что говорит о пересечении Украиной новой опасной границы.

    «Грязная энергетическая война пересекла новую опасную границу. В ночь с субботы на воскресенье киевский режим нанес удар беспилотником по нефтяному терминалу в Новороссийске, стратегически важном российском городе на Черном море. Тщательно спланированная операция, как называет ее Министерство обороны России, имела конкретную цель: подорвать мировой рынок углеводородов и перекрыть поставки нефти европейским потребителям», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Редакция отмечает, что важно и время нападения: оно произошло в критический момент для глобального энергетического баланса, который и без того под угрозой из-за войны, развязанной коалицией США и Израиля против Ирана.

    «Два фронта, две напряженности, один план: задушить мировую экономику, нарушив поставки», – отмечают авторы.

    В статье подчеркивается, что в момент, когда энергия стала оружием массового поражения, киевский режим в очередной раз демонстрирует свои террористические наклонности.

    «Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится в счетах и наполнит жизни европейских граждан», – резюмируют журналисты редакции L' AntiDiplomatico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске. Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды». При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск пострадали десять человек и  были повреждены более 90 домов.

    6 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВСУ за сутки совершили 112 атак беспилотниками на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 112 беспилотниками, зафиксированы удары по 38 населенным пунктам в 11 муниципалитетах, один человек погиб, еще один получил ранения.

    ВСУ за минувшие сутки нанесли по территории Белгородской области более 110 ударов с использованием беспилотников, сообщил Гладков в Max.

    Как сообщил губернатор, под атаки попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

    Зафиксированы атаки 112 беспилотников, из которых 64 были сбиты или подавлены средствами ПВО. В результате ударов пострадали один многоквартирный дом, шесть частных домов, коммерческий объект, два предприятия, объект инфраструктуры и семь транспортных средств.

    Гладков уточнил, что в Борисовском округе село Березовка подверглось атакам четырех беспилотников. В результате удара дрона погиб мужчина.

    Также Грайворонский округ атакован 18 дронами, семь из которых нейтрализованы, а в селе Ивановская Лисица ранен мужчина в результате удара.

    В Белгороде и Белгородском округе зафиксированы атаки 19 дронов, 15 из которых удалось подавить. Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 35 дронами, а Шебекинский округ – 31, из которых 23 удалось сбить. Удары также были нанесены по Алексеевскому, Валуйскому, Волоконовскому и Красногвардейскому округам.

    В регионе с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности, а с августа 2024 года введен режим контртеррористической операции. С 15 августа ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.

    Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего был ранен один человек.

    Доброволец народной дружины погиб при атаке дрона в Белгородской области.

    7 апреля 2026, 07:47 • Новости дня
    Наемница из США Эштон-Чирилло переобъявлена в розыск в России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД России.

    Сара Эштон-Чирилло, воевавшая за ВСУ, была переобъявлена в розыск в России, передает РИА «Новости». В ведомственной базе МВД указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, а в графе особые приметы отмечено: «переобъявлен». Ранее Эштон-Чирилло уже числилась в розыске.

    В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил ее к 20 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о российских Вооруженных силах и участии наемника в вооруженном конфликте.

    Судом было установлено, что в 2023 году Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.

    Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам колонии общего режима за участие в боевых действиях на стороне украинских сил и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

    Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло в российский перечень террористов и экстремистов после ее призывов к убийству журналистов из России.

    Ранее спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявляла фразу «русские – не люди».

    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Москва предложила убежище Мадуро
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек в жилом доме
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

    Против Америки в Иране начали действовать ее же методами – частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов Штатов в регионе. Информация собирается при помощи космических спутников, после чего анализируется и дорабатывается искусственным интеллектом. Если раньше такие технологии были доступны только США и еще нескольким государствам, то сейчас разведка космического уровня стала доступна частникам. К чему приведет эта утрата монополии государств на разведданные? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

