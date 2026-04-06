Украинский солдат предложил застрелить раненого сослуживца из-за пайка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский солдат предложил застрелить раненого из-за нехватки еды, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, радиоперехват зафиксировал разговор между бойцом с позывным «Бахмут» и его командиром на позициях в Запорожской области.

В ходе беседы солдат прямо заявил: «У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить». По его словам, раненый с сильной контузией пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и тогда же они получили последний сухой паёк.

Командир в ответ подчеркнул, что все бойцы обеспечиваются провизией по установленному графику, и обвинил подчинённых в обмане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Андрей Прытов рассказал о драках за еду между мобилизованными из мест лишения свободы бойцами «Азова» и другими украинскими военными.

Из радиоперехвата следовало, командование ВСУ шантажировало окруженных под Купянском солдат едой и принуждало их идти в контратаки.

Командование 63-й бригады ВСУ на Краснолиманском направлении перестало обеспечивать мобилизованных бойцов питанием до выдвижения на передовые позиции, по данным радиоперехвата.