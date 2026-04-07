Комполка ВСУ обвинили в выплатах «мертвым душам»
Командир 210-го штурмового полка ВСУ подозревается в начислении довольствия несуществующим военнослужащим, что выяснилось в ходе расследования российских силовых структур.
Командир 210-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины обвиняется в начислении денежного довольствия так называемым «мертвым душам», передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, речь идёт о фиктивных докладах об укомплектованности подразделения.
По словам собеседника агентства, Павел Куриленко организовал выплаты военнослужащим, которые числились в полку только на бумаге. На такие должности экстренно набрали ограниченно годных украинцев перед переброской полка в Шосткинский район Сумской области.
Силовики отмечают, что информацию о фиктивных начислениях косвенно подтверждают материалы допросов пленных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в штурмовых подразделениях ВСУ силовики выявили массовое использование «мертвых душ» для присвоения зарплат.
Ранее украинского полковника Тараса Максимова подозревали в махинациях с фиктивными боевыми выплатами и перевели в руководство 16-го армейского корпуса под Харьковом.
Военнопленный Роберт Погорелов рассказывал о ротах с «мертвыми душами» в 58-й бригаде ВСУ и сохранении офицерами зарплат за погибших бойцов.