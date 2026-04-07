Дело о нападении на учительницу в Добрянке переквалифицировали
Уголовное производство по факту нападения на преподавателя в городе Добрянка в Пермском крае изменило квалификацию, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Следователи переквалифицировали первоначальное обвинение по статье о покушении на другую, более тяжкую статью Уголовного кодекса, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Дело переквалифицировали, сейчас статья об «Убийстве», часть 1», – пояснили там.
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство по этому происшествию. Позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти раненой преподавательницы.