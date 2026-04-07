Сотрудники военкомата в Киеве мобилизовали собаку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники военкомата в Киеве похитили мужчину, который гулял с собакой, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». В сообщении Telegram-канала издания говорится: «В Киеве мобилизовали парня, который вышел погулять с собакой».

По информации источника, представители военкомата забрали не только мужчину, но и его собаку. Позже животное выбросили из автомобиля, а дальнейшая судьба как мужчины, так и собаки остается неизвестной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе мужчина с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата и повредил их микроавтобус.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования попытались выкурить мужчину из его автомобиля газовым баллончиком и затем увезли его.

В Днепропетровске работники военкомата на проезжей части устроили погоню за мужчиной, а его затем увез водитель одной из остановившихся машин.