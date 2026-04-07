Эксперт Боссхард заявил о шантаже Киевом Европы ради «золотого парашюта»

Tекст: Ольга Иванова

Киев шантажирует европейских союзников, отказываясь приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне энергетического кризиса, чтобы получить дополнительные средства для себя после окончания конфликта, заявил бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард, передает ТАСС.

Боссхард отметил: «Европейцев шантажирует их собственный союзник». По его словам, украинцы не прекратят атаки на НПЗ без компенсации и требуют за это больше денег.

Эксперт также добавил, что по мере приближения поражения Украины армейские поставки становятся для Киева все менее важными, а чиновники «уже готовятся к своему будущему после войны: к уютному дому в престижном районе и славе борца с Россией».

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил Bloomberg, что западные союзники действительно просили Киев остановить удары по российским НПЗ из-за роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. При этом Буданов не уточнил, какие именно страны обращались с такой просьбой.

Напомним, в Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ.