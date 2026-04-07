Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».12 комментариев
Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите
Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.
Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».
Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.
По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.
