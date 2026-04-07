Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

Tекст: Дмитрий Зубарев

Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

