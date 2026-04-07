  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    7 апреля 2026, 08:10 • Новости дня

    При авиаударах по пригородам Тегерана погибли шесть человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере шесть человек погибли вследствие авиаударов США и Израиля по иранскому городу Пардис, расположенному к востоку от Тегерана, сообщило агентство Mehr.

    По меньшей мере шесть человек стали жертвами авиаударов, нанесённых США и Израилем по городу Пардис к востоку от Тегерана, передает ТАСС. Агентство Mehr уточняет, что среди погибших оказались трое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть детей в возрасте до десяти лет погибли при ночных бомбардировках Тегерана.

    В городе Шахедшахр под Тегераном при бомбардировке жилого квартала шесть мирных жителей, включая троих детей, погибли.

    Ранее в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран 503 человека, в том числе 12 детей, погибли.

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    Комментарии (13)
    6 апреля 2026, 15:17 • Новости дня
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Brandon J. White

    Tекст: Ольга Иванова

    В операции по спасению пилота сбитого F-15E использовались вертолеты MH-6 Little Bird, которые доставили летчика на полевой аэродром, сообщают СМИ.

    В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».

    Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

    Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.

    В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.

    Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.

    Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    Комментарии (10)
    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Rachaelanne Woodward

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    Комментарии (15)
    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После сообщений о возможной гибели Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео, где он посещает штаб с данными ядерного центра в Димоне.

    Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».

    На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.

    Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.

    В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Комментарии (11)
    6 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции пилотов F-15E, сбитого над территорией страны, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

    Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

    Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.

    Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения, сообщает Reuters.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

    По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

    Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

    Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

    В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

    На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

    Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

    В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».

    Комментарии (11)
    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана предоставили данные о якобы 43 сбитых и поврежденных объектах ВВС США общей стоимостью 2,4 млрд долларов, сообщает иранское агентство Mehr.

    Иранское агентство Mehr опубликовало список американской авиатехники, уничтоженной или поврежденной с начала конфликта, сообщает «Коммерсантъ».

    По данным иранской стороны, вооруженные силы страны сбили 43 объекта ВВС США, общая стоимость которых составила около 2,4 млрд долларов.

    В перечне фигурируют четыре истребителя F-15E, один многоцелевой истребитель F-35, а также два транспортных самолета MC-130J Commando II. Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении восьми самолетов-заправщиков KC-135, девяти вертолетов и семнадцати беспилотников.

    Список был составлен на основании данных, собранных с момента начала конфликта, уточнило агентство Mehr. Официальных подтверждений этих сведений со стороны США на данный момент не поступало.

    Ранее MWM сообщил, что США и Израиль потеряли 11 самолетов, вертолетов и БПЛА во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном.

    Корпус стражей исламской революции перехватил и уничтожил к югу от Исфахана американский самолет, занимавшийся поиском пилота сбитого F-15E.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном
    @ Dado Ruvic/Ilustracion/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу, сообщили СМИ.

    США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

    Вероятность заключения промежуточного соглашения в ближайшие 48 часов, по словам источников, крайне низка. Тем не менее, этот шаг рассматривается как последний шанс предотвратить резкую эскалацию, включающую массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

    Президент США продлил свой ультиматум Ирану ещё на 20 часов – теперь он истекает во вторник в 20.00 по восточному времени США. В интервью Axios американский лидер заявил: «Есть хорошие шансы, но если они не заключат сделку, я уничтожу там всё». Он пригрозил разрушением инфраструктуры, жизненно важной для иранских граждан, если договорённость не будет достигнута.

    По данным источников, план масштабной американо-израильской воздушной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов, однако продление ультиматума президента США должно дать переговорам последний шанс. Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта, Турции, а также посредством сообщений между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Американская администрация направила Ирану несколько предложений, но пока они не были приняты.

    Обсуждается двухэтапная схема: сперва – 45-дневное перемирие, за которым могут последовать переговоры о полном прекращении войны. В ходе первой фазы предполагаются шаги по частичному открытию Ормузского пролива и работе с запасами высокообогащённого урана Ирана, однако Тегеран, по информации посредников, не готов на такие уступки ради временного перемирия.

    Посредники предупреждают, что у Ирана практически не осталось времени для затягивания переговоров, и подчёркивают, что эти 48 часов – последний шанс избежать массовых разрушений. Официальные лица Ирана продолжают занимать жёсткую позицию и публично отвергают любые уступки, а ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернётся» к прежней, особенно для США и Израиля.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

    Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (5)
    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    Комментарии (5)
    6 апреля 2026, 20:45 • Новости дня
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суда, проходящие через Ормузский пролив, обязаны использовать установленные географические названия, в том числе наименование региона как «Персидский залив», заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    По его словам, «суда, проходящие через пролив, обязаны использовать корректные географические названия, в частности «Персидский залив». Использование иных наименований будет служить основанием для отказа в проходе», передает РИА «Новости».

    Джалали подчеркнул, что в рамках правового режима пролива должны быть утверждены специальные флаги, обозначения и морские знаки, которые также будут базироваться на корректных географических названиях региона и станут обязательными для всех судов.

    Также, по словам посла, военные корабли и суда государств, находящихся в конфликте с прибрежными странами, не должны иметь права прохода через Ормузский пролив.

    В понедельник Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили, что Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

    Комментарии (5)
    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал Маджид Хадеми, глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, почти полвека занимавшийся вопросами безопасности и разведки, погиб из-за атаки США и Израиля.

    О гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции генерала Маджида Хадеми, сообщается в официальном заявлении КСИР, передает TasnimNews.

    В тексте подчеркивается, что он был «могущественным и образованным руководителем» спецслужбы.

    В заявлении отмечено: «Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество». Подчеркивается, что Хадеми сыграл крупную, запоминающуюся и поучительную роль в сферах информации и безопасности.

    По оценке КСИР, накопленный им опыт еще многие годы будет служить опорой для иранского разведсообщества. В документе говорится, что его наследие важно прежде всего для противостояния внешним противникам и их «злым и дьявольским планам» по подрыву безопасности и спокойствия Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель группы высших военных командиров проявлением самопожертвования ради защиты страны.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 09:56 • Новости дня
    Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15
    @ Mark Cosgrove/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие США опасались, что сигнал о помощи от экипажа сбитого над Ираном F-15 может быть ловушкой, но операция завершилась успешно благодаря отработанным действиям спецназа, пишет Axios.

    Президент США рассказал Axios, что после крушения американского истребителя F-15 на территории Ирана американские военные сначала опасались, что сообщение от выжившего члена экипажа может быть попыткой заманить американские силы в ловушку. По словам Дональда Трампа, у военных были сомнения, не перехватили ли иранцы связь и не отправляют ли ложные сигналы.

    Пилот F-15 был сбит иранскими военными при помощи переносного зенитного комплекса. Трамп отметил, что «им просто повезло». Второй член экипажа – офицер по вооружению – смог выжить на протяжении более суток в горах, несмотря на ранение, прежде чем его эвакуировали американские спецназовцы.

    В операции по спасению участвовали около 200 бойцов специальных подразделений. Трамп заявил, что иранские военные «охотились» за выжившим, и к поискам были привлечены также местные жители, которым по словам президента, пообещали вознаграждение за поимку американца. Офицер прятался в расщелине, его удалось обнаружить с помощью технологий.

    Особое внимание военных вызвало короткое радиосообщение, которое офицер передал после катапультирования: «Слава Богу!».

    Как отметил глава Белого дома, такая фраза показалась необычной и напоминала религиозное высказывание мусульман. Позднее представители Пентагона уточнили, что это объясняется глубокой религиозностью самого военнослужащего, и добавили, что после проверки подтвердилось: он жив и не в плену.

    Американский президент также сообщил, что израильские военные оказывали некоторую помощь, хотя, по данным официальных лиц США, Израиль не передавал точную информацию о местонахождении офицера. Однако израильская авиация нанесла удар по силам Ирана, чтобы не дать им добраться до района операции. «Они были хорошими партнерами. Мы как старший и младший брат», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    Комментарии (5)
    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации