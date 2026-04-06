Бомбардировка под Тегераном унесла жизни шести мирных жителей

Tекст: Алексей Дегтярёв

О трагедии в городе Шахедшахр неподалеку от Тегерана сообщило иранское государственное телевидение, передает ТАСС.

По его данным, удар пришелся на жилой квартал, где в момент атаки находились мирные жители. Убито шесть мирных жителей, включая троих детей.

На месте продолжают работать экстренные службы. Спасатели занимаются разбором завалов разрушенных строений и ведут поиск людей, которые могут оставаться под обломками домов, пострадавших при атаке.

Ранее управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана сообщало о гибели шести детей в возрасте до 10 лет при ночных бомбардировках столицы. В марте в пригороде Тегерана в городе Годс ночной ракетный удар по жилому дому привел к гибели двух детей и ранению 17 человек.