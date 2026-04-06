Ангарского маньяка Попкова этапировали в колонию особого режима

Ангарский маньяк Попко отправлен в мордовскую колонию особого режима

Tекст: Мария Иванова

Ангарский маньяк Михаил Попков, приговоренный к пожизненному лишению свободы, этапирован из Иркутска в колонию особого режима в Республике Мордовия, передает ТАСС.

В прокуратуре Иркутской области сообщили: «Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Михаила Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу. В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия».

В декабре 2025 года суд признал Попкова виновным в убийстве двух молодых женщин, совершенном в 2008 году, и назначил ему десять лет лишения свободы. В прокуратуре уточнили, что окончательное наказание определено как пожизненное лишение свободы в колонии особого режима по совокупности приговоров. Речь идет о решениях, вынесенных в январе 2015-го, декабре 2018-го, ноябре 2023 года по делам о серийных убийствах более 80 жительниц региона в 1990–2010 гг., а также о приговоре за убийство женщины в 2011-м, вынесенном в августе 2025 года.

По данным следствия, Попков совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, он искал жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, в том числе на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия находили случайные прохожие в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах; всего, по материалам дела, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

Иркутский областной суд признал законным приговор Ангарского городского суда по делу об убийстве двух женщин.

