«Единая Россия» усилила помощь Дагестану

«Единая Россия» усилила координацию помощи пострадавшим от непогоды в Дагестане
Партия «Единая Россия» решила отложить окружной форум, чтобы сосредоточить силы на поддержке жителей Дагестана, пострадавших от непогоды.
Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.
«Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.
Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.
Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.
Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.