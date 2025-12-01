Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
«Ангарский маньяк» получил новый срок за двойное убийство
Ангарский городской суд приговорил маньяка Михаила Попкова еще к десяти годам колонии особого режима за двойное убийство, совершенное в 2008 году, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Ангарский городской суд приговорил Михаила Попкова, уже отбывающего пожизненное заключение, к дополнительным 10 годам колонии особого режима за убийство двух человек в 2008 году, передает ТАСС. Осужденный признан виновным по статье «убийство двух лиц». Ему 61 год.
В прокуратуре Иркутской области уточнили: «С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима».
Ранее Попков уже был признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений и отбывает пожизненный срок. Новое дело связано с расследованием дополнительных эпизодов, выявленных следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили «ангарскому маньяку» новые обвинения в убийствах. Осужденный за убийство 11 человек потерял 11 зубов в колонии. В апреле ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2011 году.