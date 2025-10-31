Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Дело о двух убийствах ангарского маньяка Попкова направили в суд
Уголовное дело об убийстве двух женщин в 2008 году бывшим милиционером Михаилом Попковым, известным как «ангарский маньяк», направили в суд, сообщили в следственном управлении СК по Иркутской области.
Само дело завели еще в 2008 году, Попкова обвинили по статье «Убийство двух лиц», сам обвиняемый признал вину полностью, указали в СК, передает ТАСС.
Дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
Отмечается, что на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.
В августе следствие установило причастность Попкова двум новым убийствам женщин в Ангарске.
В апреле СК предъявил Попкову обвинение в убийстве женщины, совершенном в мае 2011 года в Иркутской области. До этого он признавался в убийстве женщины в Ангарске в 2011 году.