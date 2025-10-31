Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира

Министр обороны Бельгии Франкен заявил о нежелании развязать войну с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил на своей странице в соцсетях, что его слова об уничтожении Москвы относились к принципу ответного удара, а не к желанию Бельгии начать войну. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Франкена, альянс не находится в состоянии войны с Россией и не желает втягиваться в конфликт. Он подчеркнул, что принципы НАТО остаются оборонительными, а использование термина «стереть с карты мира» означало возможность коллективного ответного шага со стороны организации, а не Бельгии в одиночку. Министр заявил, что не отказывается от своих слов, и добавил к публикации композицию Calm Down (перевод: «успокойся»), подчеркнув, что не стоит нагнетать ситуацию.

Франкен также процитировал в своем посте заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, который написал на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что в случае попытки испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии «эта страна исчезнет».

В российском посольстве в комментарии для De Morgen назвали угрозы бельгийского министра полностью оторванными от реальности и маразмом. Дипломаты подчеркнули, что врагом для общественности являются не Россия, а такие политики, которые могут втянуть Европу в новую войну, и отметили, что Франкену приходится оправдываться за внутренние проблемы в Бельгии, включая падение уровня жизни и рост преступности. По их словам, заявления Франкена – проявление «милитаристского угара», охватывающего европейскую «партию войны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна готовит пакет поддержки Украины объемом 1 млрд евро в рамках бюджета 2026 года. Российские дипломаты отметили резкое изменение внешнеполитического курса Бельгии и обвинили местные власти в поддержке антироссийской риторики. Руководство Бельгии во главе с премьером Бартом Де Вевером усиливает антироссийский курс, сближается с воинственным крылом НАТО и ЕС, что вызывает озабоченность России и загоняет двусторонние отношения в тупик.

