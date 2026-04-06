В херсонском правительстве оценили возможность подъема затонувшего сухогруза
Вероятность подъема затонувшего в Азовском море после атаки беспилотника сухогруза оценят после обследования района происшествия, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Окончательное решение о судьбе судна будет приниматься судовладельцем совместно с профильными морскими службами, но в теории поднятие судна со дна возможно, сказал Василенко, передает ТАСС.
Он добавил, что до завершения всех необходимых работ по обследованию говорить о сроках возможного подъема преждевременно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. Два моряка погибли. После крушения судна власти организовали поиски пропавших моряков и заявили, что его подъем в ближайшее время не планируется.