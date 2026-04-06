В МВД назвали эффективный способ борьбы с мошенниками
Несмотря на разнообразие мошеннических схем, самым эффективным способом уберечь людей от обмана становится ликвидация технической инфраструктуры, которую создают аферисты для массового обзвона потенциальных жертв, рассказал замначальника Первого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Гудков.
По его словам, для противодействия злоумышленникам важно максимально затруднить им доступ к жертвам и сделать невозможным быстрый вывод похищенных средств. В первую очередь объектами внимания правоохранителей должны стать узлы связи, обеспечивающие массовый обзвон россиян, и системы вывода денег.
Недавняя ликвидация одного из таких узлов в Московском районе Петербурга позволила снизить уровень дистанционного мошенничества в России на 3%. «Возможно, в процентах это не выглядит столь значительно, однако за каждым закрытым узлом связи стоят тысячи россиян, мошенничество в отношении которых предотвращено», – отметил Гудков.
Следователь уточнил, что мошеннические схемы разнообразны – от простых объявлений о продаже товаров или услуг до сложных схем с использованием банковских счетов, криптовалют и технической инфраструктуры. Он подчеркнул, что любой человек может стать жертвой мошенников, потому что они эксплуатируют человеческие слабости – желание защитить близких, помочь полиции или быстро заработать.
Именно по этой причине, считает Гудков, по-прежнему популярны схемы, связанные с сообщениями о родственниках, якобы попавших в ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники киберполиции МВД РФ раскрыли основные схемы манипулирования вниманием граждан и сформулировали пять правил защиты от мошенников.
Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила о массовой рассылке тревожных сообщений с номерами для обратного звонка, используемой мошенниками для обхода систем безопасности банков и операторов связи.
Президент России Владимир Путин в декабрьском обращении обратился к гражданам с просьбой не обсуждать по телефону имущественные и денежные вопросы и сразу прекращать разговор при любых упоминаниях денег.