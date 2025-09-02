В МВД раскрыли пять секретов защиты от мошенников

Киберполиция опубликовала основные правила для предотвращения мошенничества

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники киберполиции МВД РФ раскрыли основные схемы, которыми пользуются мошенники для манипулирования вниманием пользователей, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Специалисты подчеркнули, что злоумышленники воздействуют на эмоции, создают искусственную срочность и перегружают жертву избыточной информацией. По словам экспертов, даже люди с высоким уровнем образования становятся жертвами мошенников из-за физиологических особенностей мозга – эмоции всегда реагируют быстрее логики.

В МВД сформулировали пять правил для защиты: ценить свое внимание, делать паузы при тревожных сообщениях, проверять любую информацию через официальные каналы, знакомиться со схемами мошенников для своевременного распознавания угроз и использовать современные технические средства, такие как антифрод-сервисы и двухфакторная аутентификация.

Специалисты отметили, что простой перерыв в разговоре может разрушить мошенническую схему. Также важно не совершать звонки по номерам из подозрительных SMS, а всегда обращаться по официальным контактам. Повышение цифровой грамотности и использование технологий могут значительно снизить риски потери средств.

