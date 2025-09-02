Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В МВД раскрыли пять секретов защиты от мошенников
Киберполиция опубликовала основные правила для предотвращения мошенничества
В условиях растущей цифровой активности эксперты МВД выделили пять универсальных рекомендаций для повышения личной безопасности при общении с незнакомцами онлайн.
Сотрудники киберполиции МВД РФ раскрыли основные схемы, которыми пользуются мошенники для манипулирования вниманием пользователей, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Специалисты подчеркнули, что злоумышленники воздействуют на эмоции, создают искусственную срочность и перегружают жертву избыточной информацией. По словам экспертов, даже люди с высоким уровнем образования становятся жертвами мошенников из-за физиологических особенностей мозга – эмоции всегда реагируют быстрее логики.
В МВД сформулировали пять правил для защиты: ценить свое внимание, делать паузы при тревожных сообщениях, проверять любую информацию через официальные каналы, знакомиться со схемами мошенников для своевременного распознавания угроз и использовать современные технические средства, такие как антифрод-сервисы и двухфакторная аутентификация.
Специалисты отметили, что простой перерыв в разговоре может разрушить мошенническую схему. Также важно не совершать звонки по номерам из подозрительных SMS, а всегда обращаться по официальным контактам. Повышение цифровой грамотности и использование технологий могут значительно снизить риски потери средств.
