В МВД раскрыли пять этапов мошеннических схем против подростков

Tекст: Алексей Дегтярев

Сначала злоумышленники выбирают жертву среди детей и подростков, общаясь через социальные сети, онлайн-игры и чаты, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Затем под видом курьера, сотрудника техподдержки или даже учителя они завоевывают доверие, создавая видимость срочной ситуации, например, сообщая о блокировке аккаунта или ошибке при доставке.

На следующем этапе мошенники начинают давить на подростка, иногда подключая «следователя» и угрожая проблемами для родителей. Общение переводится в Telegram, а жертве запрещают обсуждать происходящее с семьей. После этого подростка принуждают к действиям – переводить деньги на «безопасный счет», проходить фиктивную проверку или декларировать средства.

После получения денег мошенники сразу же блокируют подростка и исчезают. В результате ребенок остается в панике и не знает, что делать дальше. Эксперты подчеркивают, что ни одна официальная организация не будет требовать денег или кодов по телефону, и советуют родителям обязательно разговаривать с детьми о таких рисках.

Ранее в МВД рассказывали о пяти уровнях защиты персональных данных в Сети.

До этого ведомство поясняло, что своевременные действия в первый час после взлома помогают минимизировать потери и защитить личные данные от дальнейших злоупотреблений.