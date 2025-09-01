Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
В МВД назвали признаки сообщений со взломанных аккаунтов
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о популярных схемах мошенничества через взлом аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.
Злоумышленники, получив доступ к странице пользователя, рассылают сообщения от его имени друзьям и знакомым с просьбами перевести деньги, переслать коды из SMS, установить приложения или перейти по фишинговым ссылкам, передают «Известия».
В МВД отмечают, что основной признак взлома – «странные» просьбы, например, о срочном переводе средств или необычно официальная манера общения. Подчеркивается, что опасность ситуации связана с тем, что обращение поступает от знакомого аккаунта, что снижает бдительность.
Рекомендации МВД включают смену канала связи для проверки личности собеседника и уточнение информации, известной только настоящему владельцу аккаунта. Также необходимо обращать внимание на давление по времени и незнакомые файлы или ссылки в переписке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли пять этапов, по которым мошенники выстраивают схемы против подростков. Эксперты пояснили, что запрет передачи сим-карт третьим лицам поможет затруднить действия мошенников.