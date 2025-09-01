Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт лишит мошенников главных орудий

Tекст: Ирма Каплан

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули: новая мера лишает кибермошенников главных инструментов.

«Эта мера лишит мошенников их главных инструментов – массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу», – сообщили в аппарате РИА «Новости».

Теперь мошенники не смогут бесконтрольно покупать сим-карты у случайных людей для совершения преступлений. Власти считают, что ограничение позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.

С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.