Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт лишит мошенников главных орудий
С 1 сентября в России введено ограничение на передачу сим-карт третьим лицам, направленное на борьбу с анонимностью мошенников и усиление контроля за телефонными номерами, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко пояснили, как будет действовать эта мера.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули: новая мера лишает кибермошенников главных инструментов.
«Эта мера лишит мошенников их главных инструментов – массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу», – сообщили в аппарате РИА «Новости».
Теперь мошенники не смогут бесконтрольно покупать сим-карты у случайных людей для совершения преступлений. Власти считают, что ограничение позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.
С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.