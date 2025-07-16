Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.7 комментариев
Сенатор объянил необходимость запрещающего передачу SIM-карт законопроекта
Сенатор Шейкин: Запрет на передачу SIM-карты другому лицу не коснется обычных граждан
Административной ответственности не последует, если передача телефона происходила на безвозмездной основе и на короткое время, а также если номером воспользовались близкие родственники, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу.
В Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. За несоблюдение предлагается установить крупные административные штрафы – от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
«Сегодня чужие SIM-карты и аккаунты в мессенджерах – один из главных инструментов телефонных мошенников. Злоумышленники анонимно обманывают людей, крадут деньги и персональные данные, пользуясь тем, что ответственность за номер несет его официальный владелец, а реальный преступник остается в тени. Новый закон направлен именно на противодействие таким схемам и защищает честных граждан от аферистов», – говорит Шейкин.
Он подчеркивает, что по-прежнему можно будет спокойно передавать телефон с SIM-картой родственнику, ребенку, супругу или даже просто знакомому на короткое время, например, для личного звонка. Административной ответственности не последует, если передача телефона происходила на безвозмездной основе и на короткое время, а также если номером воспользовались близкие родственники. Санкции и штрафы коснутся только тех, кто сознательно передает SIM-карты для мошеннических действий.
«К сожалению, без усиления контроля и ужесточения ответственности эффективно противостоять телефонным аферистам невозможно. Мошенники постоянно вырабатывают новые способы обмана, и использование чужих номеров – один из самых распространенных методов. Новый закон – важный шаг, который закроет правовые пробелы и значительно усложнит преступникам доступ к SIM-картам и аккаунтам», – объясняет сенатор.
По его словам, новые поправки – это шаг к защите граждан от дистанционных преступлений и кибермошенничества. Ответственность теперь будет нести не только непосредственный преступник, но и те, кто сознательно помогает ему действовать анонимно, передавая SIM-карты и доступы к цифровым сервисам. Граждане получают дополнительную защиту и уверенность в том, что закон стоит на их стороне.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.