В Госдуме объяснили необходимость запрета на передачу абонентского номера другому человеку

Депутат Матвейчев: Российские абонентские номера попадают на Украину к мошенникам

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. За несоблюдение предлагается установить крупные административные штрафы – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.



«Меры прямо направлены на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, потому что отнимают у киберпреступников инструменты для реализации своих преступных планов. То есть мы не можем их искать и наказывать, потому что по большей части они находятся заграницей, например, такие кол-центры есть на Украине. Ловить их здесь и привлекать к ответственности мы не можем, но можем запретить определенные виды деятельности, которые им способствуют», – говорит Матвейчев.

Он рассказывает, что в нашей стране есть некие граждане, в основном юридические лица, которые владеют сотней тысяч сим-карт. Очевидно, такого большого количества для личного пользования не нужно. Зачастую «лишние» абонентские номера перепродаются без регистрации нового владельца. Нередко такие попадают на Украину к мошенникам, поскольку человек, продавая свой номер, совершенно никак не проверяет своего покупателя, потому что изначально и сам занимается сомнительной деятельностью.

«Поэтому и передача сим-карт, и номеров, и использование специальных станций-анонимайзеров (инструмент, с помощью которого можно изменить IP-адрес, зайти на сайт из другой страны, обойти блокировку и остаться незамеченным), и так далее теперь будет запрещено. Но это не касается передачи сим-карт родственникам, собственным детям, за такое штрафовать не будут. Речь идет исключительно о промышленных масштабах, когда люди покупают, передают и так далее. Это все будет караться, это все будет запрещено», – объясняет депутат.

Данный законопроект, по словам собеседника, не только усложнит работу мошенникам, минимизировав их воздействие на население, но и защитит самих граждан от незаконной деятельности. Ведь нередко действия, которые производятся с абонентскими номерами россиян, несут террористический характер. Кроме того, через российские номера настраивают людей, а особенно подростков, таким образом, чтобы они «взрывали трансформаторные станции, что-то подкладывали под поезда, сдавали координаты дронов и так далее.

«Это же все жизни людей, это все наша промышленность, мы терпим огромные убытки. Поэтому, чтобы вот эти вещи предотвратить, принимаются довольно жесткие меры. Они действительно необходимы», – заключил Матвейчев.

Напомним, с 1 апреля этого года ведено ограничение на количество сим-карт, оформляемых на одно лицо, их может быть не более 20. Также на портале «Госуслуг» доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи.