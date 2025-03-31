  • Новость часаЗахарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    8 комментариев
    31 марта 2025, 20:32 • Новости дня

    Россияне получили возможность блокировать подозрительные сим-карты на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля на портале Госуслуг станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи, сообщило Минцифры России.

    В ведомстве отметили, что нововведение облегчит процесс обнаружения «серых» SIM-карт, избавляя от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, передает ТАСС.

    Кроме того, с 1 апреля вводятся ограничения на количество SIM-карт, оформляемых на одно лицо. Гражданам России будет разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцам – не более 10. В случае превышения этих лимитов, пользователи должны будут отказаться от лишних SIM-карт: россиянам это нужно сделать до 1 ноября, а иностранцам – до 1 июля.

    Министерство отметило, что принятые меры направлены на предотвращение использования SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов. Если оператор уже внедрил дополнительный функционал, пользователи смогут блокировать лишние или подозрительные SIM-карты буквально несколькими кликами, либо приостанавливать обслуживание по ним.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    30 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября

    Новый противопожарный режим в России ограничил с сентября костры и сжигание мусора на частных участках

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленные противопожарные правила начнут действовать с 1 сентября, ограничивая разведение костров и сжигание мусора в городских парках и частных владениях.

    Обновленный противопожарный режим в России, сообщает РИА «Новости», будет введен с 1 сентября и направлен на регулирование использования открытого огня в населенных пунктах.

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что теперь запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и сжигания мусора на территориях населенных пунктов, вне специально оборудованных мест.

    Новые правила, по словам Хаминского, также нацелены на борьбу с сорной растительностью, представляющей опасность для распространения пожаров. Населенные пункты, расположенные рядом с участками, заросшими травой, считаются подверженными угрозе природных пожаров.

    Кроме того, ужесточаются правила, касающиеся курения. Запрет будет распространяться на места погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными материалами. Хаминский также отметил изменения в порядке эвакуации при пожарах: запрещается использование лифтовых холлов для торговых объектов и хранения горючих материалов.

    Особое внимание уделено сохранению видимости планов эвакуации. Ранее некоторые предприятия общественного питания пренебрегали этим правилом, что, по словам Хаминского, больше невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора на дачах может привести к большим штрафам. Также сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, согласно мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    29 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России

    МЧС предложило запретить моторным и парусным судам маневрировать на пляжах

    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект приказа МЧС предлагает запретить моторным и парусным судам заходить под мотором или парусом и маневрировать в акваториях пляжей и других местах массового отдыха.

    Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предлагает запретить маломерным судам с моторами и парусами заходить и маневрировать в пределах акваторий пляжей. Также планируется ограничить буксировку различного оборудования такими судами.

    Запрет затронет и приведение маломерных судов ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах. Это связано с новыми мерами безопасности, предусмотренными федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу в сентябре. Закон разрабатывается с 2022 года и включает в себя требования к объектам ГИМС МЧС.

    С сентября текущего года ГИМС начнет вести реестр всех маломерных судов. В него войдут суда длиной до 20 метров и вмещающие до 12 человек. Переходный период для коммерческих судов составит пять лет.

    На данный момент на учете ГИМС числятся более полутора млн маломерных судов. Ожидается регистрация еще около 40 тыс. судов, использующихся в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов, так как сил и средств достаточно для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину, после чего водитель водного транспорта скрылся с места происшествия. В Новокуйбышевском районе Самарской области на реке Волге мужчина 1989 года рождения погиб в результате наезда маломерного судна.

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    31 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.

    В молдавском МИД заявили, что этот шаг был основан на наличии «явных доказательств деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», передает ТАСС.

    Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

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    29 марта 2025, 06:18 • Новости дня
    Активы Шифрина арестованы по делу о мошенничестве

    Суды Москвы арестовали имущество бизнесмена Шифрина в деле о крупном мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Эдуард Шифрин, украинский бизнесмен и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, потерял доступ к своим активам в России из-за обвинений в мошенничестве в особо крупном размере.

    Московские суды наложили арест на имущество и активы Эдуарда Шифрина, крупнейшего украинского бизнесмена и вице-президента Всемирного еврейского конгресса, по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам дела, суд удовлетворил ходатайство об аресте активов, подкрепив это обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предполагает мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

    Шифрин был объявлен в розыск по новой статье, согласно базе данных МВД. Это стало результатом обновления условий розыска, ранее открытого в октябре 2023 года. Бизнесмен родился в Днепропетровске, имеет диплом Московского института стали и сплавов и ученую степень кандидата технических наук. Он является соучредителем Midland Group, занимающейся металлургией, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

    Состояние Шифрина оценивается в более чем 1 млрд долларов. В октябре 2016 года он получил российское гражданство, но после начала специальной военной операции в 2022 году подал заявление на отказ от него. В настоящее время проживает за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Также объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, которому предъявили обвинение в призывах к терроризму.

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    29 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Астрономы сообщили о времени видимости затмения Солнца в Москве и Петербурге

    В Москве затмение Солнца будет длиться 48 минут, в Петербурге – почти полтора часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Частное солнечное затмение 29 марта будет наблюдаться в Москве в течение 48 минут и в Санкт-Петербурге почти полтора часа, при этом ожидается, что максимальная фаза в Москве составит 0,07.

    Частное солнечное затмение 29 марта будет видно в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    В Москве явление начнется в 14.25 и завершится в 15.13, при этом максимум будет достигнут в 14.49, когда Луна покроет 2% солнечного диска. Погода в столице может стать препятствием для наблюдений, так как ожидается облачность. В Санкт-Петербурге затмение начнется раньше, в 14.00, и завершится в 15.25, а максимум наступит в 14.43, когда закрыта будет почти 13% солнечного диска.

    Астрономы напоминают, что наблюдение солнечных затмений требует специальных фильтров для защиты зрения. Подойдет также использование сварочных масок, рентгеновских снимков и пленочных элементов компьютерных дискет. Людмила Кошман из Московского планетария советует начать наблюдение за 5-10 минут до максимальной фазы.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов уточнил, что в Петербурге затмение продлится почти полтора часа. В Мурманской области максимальная фаза затмения составит 0,43, и это станет лучшим местом для его наблюдения в России. Луна покроет около 30% солнечного диска, а в Мурманске – 28,6%.

    Солнечные затмения происходят при новолуниях, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. Максимальная фаза этого затмения, равная 0,936, будет видна в Гудзоновом заливе. Явление также можно будет наблюдать в Северной Америке, акватории Атлантического океана и на северо-западе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, когда Луна закроет менее 10% солнечного диска. Сообщалось, что четвертого января Солнце расположится на минимальном расстоянии от Земли, что позволит наблюдать его в максимальном размере в 2025 году.

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    29 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    Водолацкий: Киев использует зерновую сделку для получения оружия
    Водолацкий: Киев использует зерновую сделку для получения оружия
    @ Murat Sengul/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что Украина может получать западное вооружение под прикрытием зерновых поставок через Черное море.

    По его словам, возобновление черноморской зерновой инициативы может стать прикрытием для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС.

    Водолацкий отметил, что Украина соглашается на эту сделку под влиянием западных партнеров, которые поддерживают президента Зеленского и подталкивают его к эскалации боевых действий.

    По словам Водолацкого, под видом зерновых поставок в Одессу могут поступать вооружение и боеприпасы. Он выразил уверенность, что западные силы стремятся усилить военное напряжение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.

    Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    29 марта 2025, 06:20 • Новости дня
    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе пострадали три сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе Днепропетровской области пострадали три сотрудника, а дорогостоящее оборудование и цифровые носители были уничтожены, восстановление данных невозможно.

    В результате атаки на здание СБУ в Никополе Днепропетровской области, осуществленной с помощью FPV-дронов, пострадали три сотрудника. Около 10.00 дроны нанесли удар по зданию, после чего на место происшествия прибыли две машины скорой и два расчета пожарных. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что троих человек вынесли на носилках, но их состояние остается неизвестным, сообщает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что пророссийская агентура вела наблюдение за зданием, в котором на третьем этаже располагается управление СБУ, а на первом – отделение Национальной полиции. Наибольшее количество сотрудников спецслужб находилось в здании с 9.00 до 11.00 в будние дни.

    По его словам, в результате удара было уничтожено дорогостоящее оборудование и цифровые носители, восстановление данных на которых невозможно. Он также заявил, что активисты продолжают наблюдение за другими объектами, и в ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам и местам дислокации УСБУ и ГУР МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, где также пострадали объекты в городе Синельниково. В Сергеевке Одесской области прогремел взрыв, нарушивший тренировку украинских десантников с англоязычными инструкторами. Военнослужащие ВСУ погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области, по которому был нанесен российский удар, и украинские СМИ сообщают о массовой гибели солдат.

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    29 марта 2025, 00:45 • Новости дня
    На северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар

    В промзоне Луганска произошел сильный пожар, причины устанавливаются

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-востоке Луганска, причины возгорания уточняются. В настоящее время дополнительные данные о ситуации поступают от оперативных служб.

    Как передает ТАСС, в промышленной зоне на северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар. Оперативные службы республики подтвердили информацию о возгорании и продолжают уточнять данные о масштабах и причинах происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, и ведутся работы по ликвидации огня. Кроме того, сотрудники МЧС и другие экстренные службы направлены на место происшествия для оценки обстановки и предотвращения возможного распространения огня на соседние территории.

    Ранее Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, заявлял о срабатывании российской системы противовоздушной обороны над Луганском. Однако пока неясно, связано ли это с начавшимся пожаром. Местные власти продолжают проводить расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Первомайске на территории ЛНР произошли отключения электроэнергии из-за ландшафтных пожаров. На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв газа, в результате чего пострадал 53-летний мужчина. В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

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    29 марта 2025, 02:21 • Новости дня
    Капитан затонувшего батискафа в Египте отпущен под подписку

    Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего у Хургады, отпущен под подписку о невыезде

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после изучения рейса и технических документов.

    Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады 27 марта, отпущен под подписку о невыезде, сообщает Al-Masry al-Youm. Это решение было принято генеральной прокуратурой египетской провинции Красное Море после изучения всей информации о рейсе и соответствующих технических документах судна.

    Комиссия, сформированная местными властями, уже опросила технических специалистов, чтобы определить, соответствовал ли батискаф международным стандартам безопасности. Однако информация о том, что именно послужило причиной аварии, пока отсутствует.

    Событие произошло утром 27 марта, когда батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На борту находились 45 туристов из России. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них два ребенка. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.

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    28 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования лидерам Мьянмы и Таиланда после разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в этих странах.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

    В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

    Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

    В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

    Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

    Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.

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    29 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Макгрегор опубликовал видео под музыку «Каспийского Груза»

    Конор Макгрегор выложил пост под бит песни «Каспийского Груза» в соцсетях

    Tекст: Вера Басилая

    Боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Город невест» российской группы «Каспийский Груз».

    Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в социальной сетипост, в котором он снят на турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, передает канал «360».

    В видео, сопровождающем публикацию, звучит бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». Это вызвало большой резонанс среди его русскоязычных поклонников.

    Под публикацией Макгрегора появилось множество положительных комментариев на русском языке, в которых пользователи выразили свое восхищение.

    Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях, провел 28 боев по правилам ММА. На его счету 22 победы и 6 поражений. Последний раз он выходил на ринг в 2021 году, потерпев поражение от Дастина Порье техническим нокаутом.

    Ранее Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за его появления на совместной фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

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