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Россияне получили возможность блокировать подозрительные сим-карты на «Госуслугах»
С 1 апреля на портале Госуслуг станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи, сообщило Минцифры России.
В ведомстве отметили, что нововведение облегчит процесс обнаружения «серых» SIM-карт, избавляя от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, передает ТАСС.
Кроме того, с 1 апреля вводятся ограничения на количество SIM-карт, оформляемых на одно лицо. Гражданам России будет разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцам – не более 10. В случае превышения этих лимитов, пользователи должны будут отказаться от лишних SIM-карт: россиянам это нужно сделать до 1 ноября, а иностранцам – до 1 июля.
Министерство отметило, что принятые меры направлены на предотвращение использования SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов. Если оператор уже внедрил дополнительный функционал, пользователи смогут блокировать лишние или подозрительные SIM-карты буквально несколькими кликами, либо приостанавливать обслуживание по ним.
В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.