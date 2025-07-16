Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера другому лицу
Парламентарии поддержали новые поправки, устанавливающие крупные административные штрафы за передачу сим-карт третьим лицам без соблюдения требований законодательства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера, передает ТАСС.
Изменения подготовлены ко второму чтению законопроекта о штрафах за правонарушения в транспортно-экспедиционной сфере. Поправки дополняют Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 13.29.1.
За передачу сим-карты или предоставление услуг мобильной связи с нарушением закона физическим лицам и абонентам-юрлицам или предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Для индивидуальных предпринимателей штраф за незаконную передачу номера составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Исключение – безвозмездная кратковременная передача номера для личных целей, которая не будет считаться нарушением.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи.