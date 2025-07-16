Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера другому лицу

Tекст: Ирма Каплан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера, передает ТАСС.

Изменения подготовлены ко второму чтению законопроекта о штрафах за правонарушения в транспортно-экспедиционной сфере. Поправки дополняют Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 13.29.1.

За передачу сим-карты или предоставление услуг мобильной связи с нарушением закона физическим лицам и абонентам-юрлицам или предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Для индивидуальных предпринимателей штраф за незаконную передачу номера составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Исключение – безвозмездная кратковременная передача номера для личных целей, которая не будет считаться нарушением.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи.