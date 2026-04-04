    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    4 апреля 2026, 10:00 • В мире

    Иран меняет всемирные правила судоходства

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Европа возмущена планами Ирана вводить плату за проход одной из ключевых точек мировых торговых путей – Ормузского пролива. Действительно, формально это выглядит нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Однако, во-первых, де-факто в мире имеются исключения, а во-вторых, у Ирана есть все шансы поменять текущие нормы. Каким же образом?

    Исламская республика Иран объявила о разработке пакета документов, регламентирующих новые правила судоходства в Ормузском проливе. Одна из главных инноваций будет включать требование о получении разрешения от Ирана и Омана на проход судов.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что новый пропускной режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов, а также ответственность Ирана и Омана за обеспечение безопасного прохода судов. Согласно проекту, все корабли и суда через Ормузский пролив должны будут заранее получать необходимое разрешение Ирана и Омана (страны, лежащей на противоположном берегу пролива). При этом представитель внешнеполитического ведомства ИРИ указывает, что сейчас вопрос о пошлинах за проход через пролив не ставится.

    Между тем Bloomberg указывает, что уже сейчас суда могут безопасно пройти через Ормузский пролив, выполнив ряд требований. Нужно связаться с компанией-посредником и предоставить информацию о судне для согласования платы за проход, которая обычно начинается с одного доллара за баррель нефти, заплатить пошлину, поднять флаг Пакистана и получить специальный код, который необходимо передавать на определенной радиочастоте. Указывается, что денежный сбор обусловлен оплатой мероприятий по проверке судна и обеспечением его безопасности.

    Но в этом нет разночтений с заявлением МИД Ирана. Можно понимать так, что нынешние правила прохода пролива носят временный характер, в то время как после окончания войны они будут отменены, а вместо них в силу вступит нормативный акт, который находится в стадии разработки. И вопрос пошлин, по крайней мере, еще не проработан. Может быть, они вообще не будут взиматься.

    Враждебные Ирану страны утверждают, что и ныне действующие правила, и готовящийся проект вступают в конфликт с Конвенцией ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, предполагающей свободный мирный проход через международные проливы (к которым относится и Ормузский). Кстати, Иран не ратифицировал эту конвенцию.

    Тем не менее ее 16-я статья оставляет за прибрежным государством право принимать в своих территориальных водах «меры, необходимые для недопущения прохода, не являющегося мирным», и обеспечивать соблюдение судами, входящими в его внутренние воды, «тех условий, на которых эти суда допускаются в эти воды». Также допускается «временно приостанавливать в определенных районах своего территориального моря осуществление права мирного прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно важно для охраны его безопасности». А статья 17 прямо обязывает суда, намеренные осуществить мирный проход, «соблюдать законы и правила, издаваемые прибрежным государством».

    Конечно, танкеры – не боевые корабли, они осуществляют именно что мирный проход. Но ведь нефть на этих танкерах принадлежит чаще всего государствам, которые являются союзниками агрессора – США – и предоставляют ему и военные базы, и воздушное пространство. Следовательно, лишение этих стран свободы прохода вполне можно счесть со стороны Ирана мерой самообороны. Ведь для других государств – например, России – Ормузский пролив открыт. Далее, хотя конвенция и запрещает пошлины за проход, но разрешает «сборы в оплату за определенные услуги, оказанные этому судну».

    Кстати, конвенция делает исключение для турецких проливов. Отметим, что османы еще в XV веке, захватив Константинополь, перегородили самое узкое место Босфора цепями и стали взимать пошлину за проход кораблей. И туркам удалось закрепить право на это, пусть и в несколько измененном виде, в принятой в 1936 году Конвенции Монтрё. В приложении к ней за номером один указаны размеры сборов за санитарный контроль, маяки и спасательную службу. Кроме того, турки взимают плату за лоцманскую службу и услуги буксира (в некоторых случаях без них не обойтись). Так что некий прецедент имеется.

    Кроме того, следует отметить, что Конвенция ООН по морскому праву фактически не работает, по крайней мере, в ее части, касающейся свободы мореходства.

    Страны НАТО, останавливающие суда с грузом российской (венесуэльской, иранской) нефтью под предлогом исполнения ими же объявленных односторонних санкций, и американские военные, расстреливающие рыбацкие лодки в Карибском море (под видом борьбы с наркотрафиком), самым грубым и циничным образом попирают все существующие нормы международного права.

    В этом смысле заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что нельзя позволить Ирану взимать с государств плату за проход судов, с отсылкой к международному праву звучит как не очень умная шутка. Особенно с учетом того, что незадолго до ее выступления британский премьер Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в территориальных водах страны суда с российской нефтью. Причем против владельцев, операторов и членов экипажей этих судов планируется осуществлять репрессии «за нарушение санкционного законодательства». Очевидно, что такая мера закроет Ла-Манш для российских танкеров и тех судов, что британцы причисляют к «теневому флоту».

    Однако ряд стран, игнорируя данные действия западного блока, настаивает на избирательном исполнении конвенции. Именно так выглядит попытка заручиться поддержкой Совбеза ООН для силового разблокирования Ормузского пролива под видом «защиты коммерческого судоходства в Ормузском проливе».

    В документе, предложенном Бахрейном, предлагается разрешить использование силы для обеспечения судоходства.

    «Страны, действующие самостоятельно или через добровольные многонациональные военно-морские коалиции, получают полномочия использовать все необходимые средства, соизмеримые с обстоятельствами, в Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе для обеспечения прохода и предотвращения вмешательства в международное судоходство, в том числе в пределах или вблизи территориальных вод», – указано в проекте резолюции, предложенной Бахрейном. Помимо того, что данная резолюция, в случае ее принятия, фактически дала бы мандат на неограниченное насилие всем желающим, она еще и ставит под сомнение суверенитет Ирана над его территориальными водами.

    Согласно сообщению The New York Times, Россия, Китай и, как ни странно, Франция намерены отвергнуть резолюцию, предложенную Бахрейном, против нее также выступили 10 непостоянных членов Совбеза. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой проекта резолюции, отметив, что обсуждаемый в СБ ООН проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу не добавит шансов мирному урегулированию кризиса и будет использован, чтобы сорвать переговоры и задним числом легитимизировать агрессию против Ирана.

    Но насколько законны нынешние действия Тегерана и удастся ли ему в перспективе закрепить новые правила прохождения Ормузского пролива, добившись их признания хотя бы де-факто? Для этого есть неплохие шансы.

    Bloomberg приводит мнение эксперта по морскому праву Джейсона Чуа о том, что однозначного мнения у юристов относительно соответствия действий Ирана международному праву нет. «Иран говорит, что в рамках права на самооборону проводит проверку судов, а за нее нужно платить пошлину», – отмечает эксперт. Он также указывает что «война породила множество проблем и вопросов для международного права, поскольку обе стороны занимались деятельностью, которая, мягко говоря, является крайне спорной с точки зрения международного права».

    Мы живем в эпоху трансформации международного права, причем находимся в той точке, когда старые нормы уже не работают, а новые только формируются. Если быть точнее, то пишутся кровью, как боевые уставы. На наших глазах Иран и формирует новое правовое пространство. И кстати, вполне может в этом преуспеть – все больше стран принимают продиктованные Тегераном правила прохода пролива.

    Если ему удастся выстоять в войне, очевидно, что ранее существовавший регламент прохода пролива будет изменен. А любые ссылки европейских чиновников на «незаконность» подобной меры и вовсе станут бессмысленными.

