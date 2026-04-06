Таллин призвал Киев не использовать Эстонию для маршрутов БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Таллин рекомендовал Киеву не прокладывать маршруты для своих беспилотников через воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он отметил: «Мы рекомендовали (Украине – ред.) выбирать трассы (для беспилотников) так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии».

МИД Эстонии ранее также официально обратился к Киеву с напоминанием, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство страны. Тем не менее Кивисельг подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты невозможно.

В ночь на 31 марта, как сообщала телерадиокомпания ERR, несколько украинских беспилотников сбились с курса и вошли в эстонское воздушное пространство. По информации Postimees, один из дронов упал на территории деревни Хаммасте, расположенной примерно в 30 км от российской границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема* призвал власти Финляндии потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию. Агентство STT сообщило, что все три беспилотника, которые упали на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.