В Псковской области обнаружили и уничтожили упавший украинский БПЛА

Сотрудники Управления ФСБ по Псковской области во взаимодействии с региональными управлениями МВД и Росгвардии обнаружили в Куньинском районе украинский беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили: «БПЛА был начинен поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации на месте».

Жителей региона просят не приближаться к сбитым беспилотникам или их обломкам и не пользоваться рядом мобильными телефонами или радиоустройствами. О любых подобных случаях необходимо срочно информировать дежурную службу ФСБ по телефону 8-8112-72-52-00.

В Псковской области действует указ губернатора, запрещающий публикацию каких-либо сведений об использовании и последствиях применения беспилотников, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством России.

Губернатор Михаил Ведерников объявил в регионе опасность, связанную с появлением беспилотных летательных аппаратов.

