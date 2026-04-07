В Псковской области обнаружили и уничтожили упавший украинский БПЛА
Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с региональными управлениями МВД и Росгвардии обнаружили в Куньинском районе беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью и ликвидировали его, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сотрудники Управления ФСБ по Псковской области во взаимодействии с региональными управлениями МВД и Росгвардии обнаружили в Куньинском районе украинский беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили: «БПЛА был начинен поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации на месте».
Жителей региона просят не приближаться к сбитым беспилотникам или их обломкам и не пользоваться рядом мобильными телефонами или радиоустройствами. О любых подобных случаях необходимо срочно информировать дежурную службу ФСБ по телефону 8-8112-72-52-00.
В Псковской области действует указ губернатора, запрещающий публикацию каких-либо сведений об использовании и последствиях применения беспилотников, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Псковской области средствами ПВО уничтожены несколько беспилотников противника.
Губернатор Михаил Ведерников объявил в регионе опасность, связанную с появлением беспилотных летательных аппаратов.
Ранее вблизи деревни Неёлово в Псковской области сбили беспилотник противника, а жителей предупредили об опасности приближения к его обломкам.