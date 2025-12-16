Песков: Кремль не видел текст заявления лидеров ЕС по гарантиям Киеву

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает официальным текстом совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва на данный момент видела лишь публикации в СМИ по данной теме и не собирается реагировать на предположения в прессе.

Песков заявил, что анализировать и комментировать официальное заявление Кремль сможет лишь после того, как ознакомится с содержанием документа.

По словам Пескова, позиция властей России по оценке совместного заявления Евросоюза будет выработана только после получения подлинного текста гарантии безопасности Киеву.

Ранее лидеры Евросоюза призвали к созданию возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.

Европейские лидеры поддержали идею миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциальная отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.

Политолог Станислав Ткаченко назвал цель заявлений европейских стран о создании многонациональных сил на украинской территории.