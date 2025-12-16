  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Искусственный интеллект стал вмешиваться в постройку атомных подлодок
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    Роскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    В Подмосковье задержали напавшего на школу подростка с ножом
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Трамп: Украина потеряла территорию
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    4 комментария
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 13:04 • Новости дня

    Песков: Кремль не видел текст заявления лидеров ЕС по гарантиям Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Москва изучит совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву после ознакомления с официальным текстом документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает официальным текстом совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва на данный момент видела лишь публикации в СМИ по данной теме и не собирается реагировать на предположения в прессе.

    Песков заявил, что анализировать и комментировать официальное заявление Кремль сможет лишь после того, как ознакомится с содержанием документа.

    По словам Пескова, позиция властей России по оценке совместного заявления Евросоюза будет выработана только после получения подлинного текста гарантии безопасности Киеву.

    Ранее лидеры Евросоюза призвали к созданию возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.

    Европейские лидеры поддержали идею миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциальная отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал цель заявлений европейских стран о создании многонациональных сил на украинской территории.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    Комментарии (23)
    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    Комментарии (17)
    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК, устроив засаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица на встрече Зеленского с канцлером ФРГ назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ произошел курьезный случай из-за неверного перевода вопроса украинскому лидеру.

    Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

    «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

    В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский перепутал даты освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

    Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов по ошибке заявил о переносе боев на территорию России.

    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился о приближении Украины к NATO «так близко, как никогда». Украинский телеканал по ошибке показал карту России с Крымом.

    Комментарии (11)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    Комментарии (9)
    15 декабря 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    @ Ruphotog (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе впервые были введены санкции против гражданина США, которого обвинили в участии в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Совет ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России в интернете, передает ТАСС.

    Санкции введены против бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В 2016 году он попросил политического убежища в России.

    В опубликованном постановлении Совета ЕС говорится, что Дуган публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете. Документ также содержит указание на то, что Дуган в данный момент имеет двойное гражданство – американское и российское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ограничения на транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров.

    Еврокомиссия сообщала, что подготовит предложение о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть в начале 2026 года.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году

    Мерц: Германия потратила 76 млрд евро на военную и гражданскую помощь Киеву

    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

    Как указал Мерц, Германия оказала Киеву поддержку с начала СВО в размере около 40 млрд евро. По его словам, ФРГ также выделила 36 млрд евро на гражданскую помощь», передает ТАСС.

    Мерц выразил надежду на то, что в следующем году страна сможет выделить Украине еще более «11 млрд евро на военную поддержку». На форуме он также объявил о немедленном выделении 170 млн евро для обеспечения энергоснабжения Украины.

    Ранее в понедельник на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций на Украине общим объемом 45 млн евро.

    Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделил на поставки вооружений на Украину рекордную сумму с начала спецоперации – 27 млрд евро.

    Напомним, Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.

    Комментарии (5)
    15 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций

    Глава AmCham Эйджи: Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    В интервью RTVI Эйджи заявил, что общий ущерб, включая потенциальные потери для отдельных компаний, может достигать почти 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса». Глава AmCham пояснил, что к этим потерям привели как санкции США, так и контрсанкции России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до 2027 года.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сведения украинских медиа о том, что ВСУ якобы установили контроль над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе, не соответствуют действительности.

    Источник в Объединенной группировке войск сообщил, что информация, распространяемая украинскими СМИ, о якобы взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона «Юбилейный» в самом городе, является ложной, передает РИА «Новости».

    Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области в мае.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    @ Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Испании Педро Санчес заявил о предоставлении Украине 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную.

    «Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», – сказал он в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Также Санчес сообщил, что Мадрид около трех месяцев назад организовал специальный офис, отвечающий за восстановление Украины.

    Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

    Комментарии (9)
    16 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России

    Politico: Бельгия потребовала от ЕС дополнительных гарантий для изъятия российских активов

    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС о согласовании экспроприации российских активов, заявив о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер Москвы, сообщает Politico.

    По информации источников издания Politico, в предложении Евросоюза содержалось три пункта: компенсация Бельгии в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий и запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также была предусмотрена одновременная денонсация двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, передает ТАСС.

    Дипломаты сообщили, что Бельгия отклонила инициативу, указав на необходимость дополнительных гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. Чиновники страны добавили, что любые попытки игнорировать их требования будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными.

    Президент России Владимир Путин говорил, что экспроприация активов будет актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что правительству уже представлены варианты ответа на возможные действия стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит эти шаги без ответа.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае судебного разбирательства с Россией.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи

    Каллас заявила о «сбое связи» при попытке глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеоконференция между главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и специальными посланниками президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не состоялась из-за неполадок связи, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.

    «Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.

    Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.

    Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.

    Комментарии (4)
    15 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Армении в период проведения парламентских выборов, уделяя особое внимание вопросам противодействия иностранному влиянию. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении обсудить варианты поддержки Армении во время грядущих парламентских выборов, передает Telegram-канал Баграмян 26.

    Каллас подчеркнула, что в ближайшем будущем в Армении пройдут выборы, и ЕС рассматривает возможность оказания помощи. По ее словам, армянская сторона запросила поддержку, аналогичную той, которую ранее получила Молдавия. Особое внимание в рамках предлагаемой помощи будет уделено противодействию иностранному зловредному влиянию на выборный процесс.

    Ранее Каллас сообщила, что власти Евросоюза намерены внести в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, чтобы ограничить транспортировку российской нефти. Евросоюз столкнулся с серьезными трудностями при согласовании экспроприации российских активов для передачи средств Украине.

    Комментарии (9)
    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Искусственный интеллект стал вмешиваться в постройку атомных подлодок

    ВМС США попали в серьезную производственную ловушку – и в результате строительство новых атомных подводных лодок типа «Коламбия» серьезно задерживается. Что это за ловушка, в чем сложности создания атомного подводного флота – и почему в США верят, что решат и эту, и многие другие подобные проблемы с помощью систем искусственного интеллекта? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Поверка газового счётчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности, проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

