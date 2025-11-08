В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по ОГЭ до 2029 года

Эксперимент по сдаче двух предметов ОГЭ решили расширить еще на пять регионов

Tекст: Вера Басилая

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам, передает ТАСС. Документ размещен в думской электронной базе и предусматривает изменение закона «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».

Ранее в проекте участвовали Москва, Петербург и Липецкая область. Сейчас к эксперименту планируют присоединить Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Таким образом, число регионов-участников эксперимента достигнет восьми.

Согласно проекту, эксперимент продлят до 2029 года. Если законопроект примут, его положения вступят в силу после официального опубликования.

В пояснительной записке подчеркивается, что проведение эксперимента в шести областях и двух республиках поможет эффективнее учитывать запросы рынка труда, особенности регионального развития и образовательный уровень, а также интересы самих школьников.

Минпросвещения России ранее заявило, что эксперимент по сдаче только двух предметов на ОГЭ в Москве, Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.

Минпросвещения планирует продлить этот эксперимент до 2029 года и расширить географию его проведения.

Основной этап сдачи ОГЭ в 2026 году начнется второго июня экзаменом по математике, а остальные экзамены пройдут в следующие дни.

