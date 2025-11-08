Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
В Госдуму внесли проект о продлении эксперимента по ОГЭ до 2029 года
Эксперимент по сдаче двух предметов ОГЭ решили расширить еще на пять регионов
Правительство России предложило продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ, добавив в проект еще пять регионов, включая Татарстан и Ростовскую области.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам, передает ТАСС. Документ размещен в думской электронной базе и предусматривает изменение закона «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».
Ранее в проекте участвовали Москва, Петербург и Липецкая область. Сейчас к эксперименту планируют присоединить Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Таким образом, число регионов-участников эксперимента достигнет восьми.
Согласно проекту, эксперимент продлят до 2029 года. Если законопроект примут, его положения вступят в силу после официального опубликования.
В пояснительной записке подчеркивается, что проведение эксперимента в шести областях и двух республиках поможет эффективнее учитывать запросы рынка труда, особенности регионального развития и образовательный уровень, а также интересы самих школьников.
Минпросвещения России ранее заявило, что эксперимент по сдаче только двух предметов на ОГЭ в Москве, Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
Минпросвещения планирует продлить этот эксперимент до 2029 года и расширить географию его проведения.
Основной этап сдачи ОГЭ в 2026 году начнется второго июня экзаменом по математике, а остальные экзамены пройдут в следующие дни.