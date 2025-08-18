Путин отправил обращение по случаю 80-летия Курильской операции

В послании Путин подчеркнул решающую роль советских войск в победе над милитаристской Японией, назвал Курильскую десантную операцию судьбоносным сражением Второй мировой войны и выразил уверенность, что память о героях будет жить в поколениях.

«Стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения. Одним из последних, поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага. В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев – участников Курильской десантной операции», – говорится в послании.

Основными событиями дня стали открытие первой очереди мемориального комплекса на Шумшу, военно-историческая реконструкция высадки десанта и церемония перезахоронения останков красноармейцев, найденных международной экспедицией этим летом. Монумент Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичеву стал центральным элементом мемориала.

Сергей Кириенко отметил, что подвиг героев Курильской десантной операции стал примером настоящего патриотизма, а новые мемориалы по всей стране – эстафетой мужества. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что бойцы Красной армии смогли одолеть превосходящие силы противника благодаря боевому духу и героизму.

В памятный день также прошли церемонии возложения цветов, зажжение Памятного огня, военно-историческая реконструкция штурма, спортивные состязания и концерт для гостей. В мероприятиях участвовали военные, ветераны, молодежные движения, поисковые организации и волонтеры со всей России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Центр «Воин» организовал полосу препятствий «Штурм Шумшу», имитирующую Курильское сражение. За успешное преодоление испытаний участники получили значок Курильской десантной операции, а команда-победитель – звание «Наследники Героев Шумшу».

Командир Центра «Воин», Герой России Андраник Гаспарян, заявил: «Для Центра «Воин», курсантов, инструкторов – особая честь принимать участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Курильской десантной операции и окончанию Второй мировой войны».

Он отметил важность патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о подвиге десантных войск Второго Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота.

В юбилейных событиях участвовали представители «Движения Первых», «Юнармии», центра «Воин», «Поискового движения России», группы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», а также участники президентской программы «Время героев» и члены Ассоциации ветеранов СВО.

В этот же день состоялись экстремальный триатлон «Высота 171» и забег «Курильская верста». После соревнований прошла церемония награждения спортсменов и участников мероприятий. Вечером состоялся концерт «Песни у костра» с участием вокалистов ансамбля ФСБ России, сахалинских артистов, а также исполнителей Джанго и Тимура Ведерникова.