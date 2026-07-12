В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО

Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой

Tекст: Андрей Резчиков

«Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.

В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –

«В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».

Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.

«Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.

Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.

Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.

«Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.

Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.